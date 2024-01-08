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На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят шестеро спортсменов

rus.postimees.ee
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Александр Селевко и Ирина Кононова
Александр Селевко и Ирина Кононова Фото: Inna Melnikova

В среду, 10 января, в Каунасе откроется чемпионат Европы по фигурному катанию, передает Rus.ERR. В состав эстонской команды вошли шесть спортсменов, из которых половина тренируется под руководством Ирины Кононовой.

В мужском одиночном катании честь страны будут защищать братья Михаил и Александр Селевко, в женском одиночном катании выступят Натали Лангербаур и Кристина Лисовская, а Солен Мазенг и Марко Евгений Гайдаенко станут соревноваться в турнире танцевальных пар. Сразу три спортсмена - братья Селевко и Натали Лангербаур - тренируются под руководством опытного специалиста Ирины Кононовой.

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