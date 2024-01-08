На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят шестеро спортсменов

В мужском одиночном катании честь страны будут защищать братья Михаил и Александр Селевко, в женском одиночном катании выступят Натали Лангербаур и Кристина Лисовская, а Солен Мазенг и Марко Евгений Гайдаенко станут соревноваться в турнире танцевальных пар. Сразу три спортсмена - братья Селевко и Натали Лангербаур - тренируются под руководством опытного специалиста Ирины Кононовой.