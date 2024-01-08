Таллинн предупреждает об опасных сосульках

«На прошедших выходных партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства провели подготовку к наступлению оттепели, применили гранитную крошку для борьбы с гололедицей, создали места для оттока талых вод и очистили дождеприемники от снежных завалов. Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районные управы постоянно следят за погодными условиями и изменением дорожной обстановки, чтобы при необходимости отреагировать на неожиданное возникновение гололедицы и произвести борьбу с гололедицей на тротуарах, велодорожках и проезжей части, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. - Несмотря на это, горожанам также стоит перед выходом из дома ознакомиться с погодными и дорожными условиями, и выбирать время и способ передвижения в соответствии с этой информацией».