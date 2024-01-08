Таллинн предупреждает об опасных сосульках

Таллиннские городские власти предупреждают, что чередование плюсовой и минусовой температур воздуха приведет к образованию гололедицы и опасных сосулек, и напоминают, что владельцы недвижимости должны своевременно очищать крыши от скопившегося снега и льда.
На этой неделе погода станет более теплой, дневная плюсовая температура будет чередоваться с ночной минусовой, что может усложнить условия передвижения для пешеходов.
Наиболее активно используемые тротуары и переходы могут стать скользкими из-за спрессованного снега, также может образоваться лед в местах скопления талых вод. С потеплением возникает большая опасность образования сосулек. Во второй половине недели ожидается снегопад.
«На прошедших выходных партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства провели подготовку к наступлению оттепели, применили гранитную крошку для борьбы с гололедицей, создали места для оттока талых вод и очистили дождеприемники от снежных завалов. Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районные управы постоянно следят за погодными условиями и изменением дорожной обстановки, чтобы при необходимости отреагировать на неожиданное возникновение гололедицы и произвести борьбу с гололедицей на тротуарах, велодорожках и проезжей части, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. - Несмотря на это, горожанам также стоит перед выходом из дома ознакомиться с погодными и дорожными условиями, и выбирать время и способ передвижения в соответствии с этой информацией».
В условиях оттепели на обслуживаемых городом тротуарах и пешеходно-велосипедных дорожках целью является при первой возможности очистить их до дорожного покрытия, а также вывезти снег оттуда, где талая вода может скапливаться. На наиболее активно используемых остановках общественного транспорта установлено около 300 контейнеров с гранитной крошкой для борьбы с гололедицей.
Собственникам прилегающей к дороге недвижимости следует следить за количеством скопившегося на крыше снега и очищать крыши от снега и сосулек, которые представляют опасность для пешеходов и припаркованных автомобилей. Также собственники недвижимости должны в случае необходимости чаще проводить очистку тротуаров при чередовании плюсовых и минусовых температур.
Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку - об этом можно узнать у районных управ.
С вопросами относительно уборки улиц можно обращаться по телефону 14 410. О проблемах можно сообщать через Информационную систему благоустройства и озеленения: https://hhhis.tallinn.ee/add.