Таллинн передает Валенсии титул Зеленой столицы Европы

Год Зеленой столицы Европы завершается, но реализованные за это время изменения остаются. «В год Зеленой столицы Европы мы смогли принять решения, которые будут иметь долгосрочный эффект. В сотрудничестве с предприятием Utilitas Таллинн инвестировал в новые источники возобновляемой энергии, то есть в тепловые насосы, использующие сточные воды и морскую воду, чтобы обеспечить стабильность цен на тепловую энергию, безопасность в сфере энергетики и значительно сократить углеродный след города», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

«Город также в прошлом году инициировал программу Test in Tallinn, в рамках которой 13 предприятий испытывают новые технологии в сфере мобильности и энергетики. И все же источником всех изменений является изменение мышления, которому послужил год Зеленой столицы», - добавил Кылварт.

Михаил Кылварт. Фото: Tallinna strateegiakeskus

Титул Зеленой столицы Европы ускорил реализацию в городе экологичных изменений. «Таллинн был первой столицей в Европе, в которой было введено применение решений по повторному использованию в столь большом объеме - экологичный Молодежный праздник песни и танца собрал более 100 000 участников и гостей, благодаря использованию многоразовой посуды мы избежали образования 2,3 т отходов. Такое же решение использовалось организаторами летних мероприятий», - сказала руководитель программы «Таллинн-Зеленая столица Европы 2023» Криста Кампус.