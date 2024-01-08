Таллинн передает Валенсии титул Зеленой столицы Европы

На этой неделе Таллинн передаст титул Зеленой столицы Европы Валенсии. Прошедший год позволил Таллинну испытать новые экологичные решения, по-новому инициировать проекты в области окружающей среды и вовлечению населения, а также сосредоточиться на темах из области окружающей среды, помогая изменить подход города и мышление горожан.
Год Зеленой столицы Европы завершается, но реализованные за это время изменения остаются. «В год Зеленой столицы Европы мы смогли принять решения, которые будут иметь долгосрочный эффект. В сотрудничестве с предприятием Utilitas Таллинн инвестировал в новые источники возобновляемой энергии, то есть в тепловые насосы, использующие сточные воды и морскую воду, чтобы обеспечить стабильность цен на тепловую энергию, безопасность в сфере энергетики и значительно сократить углеродный след города», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
«Город также в прошлом году инициировал программу Test in Tallinn, в рамках которой 13 предприятий испытывают новые технологии в сфере мобильности и энергетики. И все же источником всех изменений является изменение мышления, которому послужил год Зеленой столицы», - добавил Кылварт.
Титул Зеленой столицы Европы ускорил реализацию в городе экологичных изменений. «Таллинн был первой столицей в Европе, в которой было введено применение решений по повторному использованию в столь большом объеме - экологичный Молодежный праздник песни и танца собрал более 100 000 участников и гостей, благодаря использованию многоразовой посуды мы избежали образования 2,3 т отходов. Такое же решение использовалось организаторами летних мероприятий», - сказала руководитель программы «Таллинн-Зеленая столица Европы 2023» Криста Кампус.
В год Зеленой столицы город искал возможности того, как применять метод тактического урбанизма в городском пространстве и получить отклик горожан. Например, проект «Зеленый след» привел к созданию на Ратушной площади летнего парка, который оказался столь популярным, что его откроют вновь следующим летом. Новые зоны для досуга созданы рядом с пляжем в Пирита и Горхоллом. В качестве новых решений пересажены деревья, ранее росшие на месте строительства, в жаркий летний период на принадлежащей городу земле сокращена интенсивность покоса.
О годе Зеленой столицы в Таллинне будут напоминать 14 цветочных лугов, созданные на парковочных местах парклеты, новый мини-парк в Хааберсти из деревьев, которые необходимо было пересадить, озеленение на островках безопасности на трех крупных перекрестках, девять садов лесного типа, 300 посаженных тенистых деревьев, 150 посаженных в рамках Молодежного праздника песни и танца деревьев и многое другое.
Зеленая столица предоставила Таллинну больше возможностей для вовлечения горожан. «Впервые было созвано народное собрание Зеленой столицы, в рамках которого горожанам предложили обсудить вопросы, связанные с озеленением в городе. В результате было сделано 39 предложений, которые переданы в город в ноябре», - сказала Кампус.
«48 проектов получили пособие Loome koos на общую сумму 1,2 млн евро, чтобы все жители города, предприятия и недоходные объединения могли поучаствовать в деятельности Зеленой столицы и реализовать свои идеи в области окружающей среды», - добавила она.
В связи с утверждением в год Зеленой столицы рапорта Организации коммерческого сотрудничества и развития, Таллинн получил большой импульс для продвижения экономики замкнутого цикла, дополнив существующие пространства для повторного использования и ремонтные мастерские. Также начато строительство первых центров по обращению с отходами.