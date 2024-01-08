Вице-мэр Мадле Липпус, избранная в субботу председателем Таллиннского округа Социал-демократической партии, не считает на данный момент правящий союз с Центристской партией проблемой, несмотря на исход эстонцев из партии и скандал вокруг Яны Тоом. Возможности для сотрудничества с EKRE Липпус не видит.
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Председатель таллиннских соцдемов: Кылварту стоило бы осудить Яну Тоом, но мы продолжим сотрудничать с Центристской партией
Член Рийгикогу от социал-демократов Раймонд Кальюлайд в четверг заявил, что, поскольку Центристская партия превращается в русскую партию, социал-демократы могли бы задаться вопросом, стоит ли им продолжать сотрудничество с центристами в Таллинне.