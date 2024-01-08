Тяжелые синтетические опиоиды и внушительная сумма наличных: в Кохтла-Ярве задержан мужчина, подозреваемый в наркопреступлении

Информация о возможном обороте наркотиков в Кохтла-Ярве поступила в полицию в начале прошлой недели. По словам руководителя Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, при обыске дома подозреваемого, известного полиции по предыдущим связанным с наркотиками преступлениям, сотрудники полиции обнаружили чуть более 400 граммов тяжелых синтетических опиоидов, амфетамин, экстази и почти 5500 евро наличными.

«В тот же день мы задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте крупного количества наркотиков. Наркотическое вещество, обнаруженное у него дома, было отправлено на экспертизу, а изъятые денежные средства мы рассматриваем как доходы, полученные преступным путем», - сказал Кабанов.

Он добавил, что в доме подозреваемого было обнаружено значительное количество наркотических веществ, особенно тяжелого синтетического опиоида. «С точки зрения Восточного региона, такое количество тяжелого синтетического вещества было впервые изъято у наркодилера. Тем самым мы добились того, что опасное вещество, изъятое у подозреваемого, не попадет на улицу, а подозреваемый больше не сможет получать преступный доход», - сказал Кабанов.

После задержания прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу. Вирумааский суд согласился с позицией прокурора и заключил его под стражу на два месяца.

«Вируская окружная прокуратура потребовала поместить подозреваемого под стражу, поскольку существует реальный риск того, что он продолжит торговать тяжелыми синтетическими веществами, если останется на свободе. Кроме того, в пользу заключения говорило количество наркотических веществ, обнаруженных при обыске», - пояснила прокурор Вируской окружной прокуратуры Софья Христофорова.