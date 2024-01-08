DPD Эстония: электрофургоны зарекомендовали себя даже в сильные морозы

«При нынешних морозах с дизельными автомобилями проблем стало больше, чем с электрическими. Например, в пятницу в депо Йыхви при -29 градусах три дизельных автомобиля не завелись, тогда как электрофургоны прекрасно проехали все круги, и только один из них в течение дня нуждался в дополнительной подзарядке», - рассказал операционный руководитель DPD Эстония Мехис Аан.