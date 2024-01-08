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DPD Эстония: электрофургоны зарекомендовали себя даже в сильные морозы

Ангелина Тякер
, журналист
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Новые электрофургоны DPD.
Новые электрофургоны DPD. Фото: DPD Eesti

В связи с холодами много говорилось о долговечности электромобилей. Опыт DPD Эстония показывает, что электрофургон - надежный инструмент даже в сильные минусовые градусы. Низкие температуры потребовали более эффективного планирования транспортных циклов и, при необходимости, дополнительных подзарядок в течение дня, но это никак не повлияло на скорость доставки посылок.

«При нынешних морозах с дизельными автомобилями проблем стало больше, чем с электрическими. Например, в пятницу в депо Йыхви при -29 градусах три дизельных автомобиля не завелись, тогда как электрофургоны прекрасно проехали все круги, и только один из них в течение дня нуждался в дополнительной подзарядке», - рассказал операционный руководитель DPD Эстония Мехис Аан.

Аан заявил, что очень холодная погода - от -15 градусов - очень влияет на пробег электрофургонов.

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