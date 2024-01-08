ИНТЕРВЬЮ ⟩ Юри Ратас: я стою перед действительно сложным выбором

По словам бывшего председателя Центристской партии Юри Ратаса, были люди, которые покидали партию и раньше, но никогда уход людей не влияли на партию так сильно, как сейчас. Сам Ратас ранее всегда мог посоветоваться со своим отцом Рейном Ратасом и соратницей по партии Кадри Симсон, но сейчас отца уже нет, а Кадри Симсон находится в Брюсселе.
В студии Postimees Юри Ратас ответил на вопросы ведущей Уллы Лянтс.
- Что вам было известно об уходе людей из партии, который должен был произойти в пятницу, и какой совет вы дали уходящим?
- Я знал, что они проведут эту пресс-конференцию и пойдут на такой шаг. Я не знал, пойдут ли все они к социал-демократам или нет. Однако эти решения каждый человек должен принимать сам. Когда я вспоминаю, как Яак Ааб заявил на пресс-конференции, что он в Центристской партии уже 29 лет и 4 месяца, у меня до сих пор дрожат ноги. Он так много дал этой партии и через партию - эстонской политике. То есть люди могут принимать такие решения в своей голове, никто другой не может им ничего тут предписывать.
- Каков мог быть самый важный мотив, вызвавший такой массовый исход?
- Я думаю, потеря веры в то, что Центристская партия завтра все еще сможет играть важную роль при реализации своей платформы.
- Вы по-прежнему состоите в Центристской партии, во что вы верите?
- Ну, моя ситуация все же отличается от других. Помимо сегодняшнего партийного лидера, Центристскую партию возглавляли Эдгар Сависаар, в течение очень короткого времени - Андра Вейдеманн, и я. Если вы вкладывали в эту партию все свои знания и умения на протяжении последних семи лет, принять решение все-таки очень сложно.
- В Центристской партии и раньше случались масштабныне уходы известных политиков, насколько отличаются эти ситуации?
- Я думаю, что нынешняя ситуация иная. Члены партии еще никогда так серьезно не думали о завтрашнем дне. 2004 и 2012 годы были для партии болезненными. Партия проиграла из-за происходившего в то время, но тогда была вера, что завтра мы сможем вытащить эту телегу обратно на дорогу и двинуться дальше.
Оба раза рядом со мной были мой отец, которого больше нет с нами, и Кадри Симсон, который сегодня очень занята своей работой в Европейской комиссии. Так что на этот раз с точки зрения будущего партии все будет гораздо сложнее, гораздо.
- Вы на сегодня еще не приняли решения - выйти из партии или остаться?
- Если коротко, то да, это так. Очень хочу поговорить со своими коллегами по партии. Я в партии 23 года и хочу в ближайшие недели обсудить некоторые вопросы со многими однопартийцами. Я заявил, что не желаю уходить из эстонской политики. Я хочу активно участвовать в эстонской политике.
В этом году будут выборы в Европейский парламент, и они важны для каждого политика. Я думаю, что у меня отличный опыт, но я не могу представить себя в одном списке с Яной Тоом, которая поддерживает человека, высланного Полицией безопасности. Я не думаю, что мы можем баллотироваться в одном списке.
- Говорили ли вы в последние дни также и с лидером партии Михаилом Кылвартом?
- Мы не общались уже больше полутора месяцев.
- Таким образом, Кылварт вообще не проявил интереса, что вы намерены делать дальше?
- Разговоров не этот счет не было.
- Фракция Центристской партии в Рийгикогу сократилась вдвое. Как она дальше будет работать, у нее теперь даже руководителя нет?
- Насколько я понимаю, нового лидера фракции планируется выбрать в четверг, так как Лаури Лаатс сегодня не присутствовал на месте, и желательно, чтобы вся фракция из семи членов была в наличии. Центристская фракция, вероятно, никогда не была такой маленькой. Однако это означает, что если у вас менее десяти членов, вы больше не сможете выступать от имени партии во всех постоянных комиссиях. Порядок работы Рийгикогу таков, что член Рийгикогу может быть членом только одной постоянной комиссии, за исключением комиссии по делам Европейского союза. Поэтому мы не будем покрывать некоторые комиссии.
- Кто может стать новым главой фракции?
- Я не могу это предсказать, обычно это предлагает правление партии. Сейчас двумя заместителями председателя являются Андрей Коробейник и Вадим Белобровцев, возможно, один из них.
- Насколько большую роль в принятии этого решения сыграет лидер политической партии Михаил Кылварт, который сам не является членом Рийгикогу?
- Обязательно большую. Если вы на мгновение задумаетесь о семи членах, то должны будете честно сказать, что члены центристской фракции являются очень новыми фигурами для партии. Из социал-демократов перешли Лаури Лаатс, Вадим Белобровцев, Анастасия Коваленко-Кылварт. Кто-то меньше года назад, кто-то чуть раньше. Андрей Коробейник пришел из Партии реформ, а Чаплыгин и Евграфов - совсем новые члены.
- Все эти годы, когда Центристская партия находилась в оппозиционной зоне в парламенте, центристы все время были у власти в Таллинне. Это может измениться на следующих местных выборах...
- Мы не можем забывать, что мэром Таллинна тогда был Эдгар Сависаар. Если сравнивать Сависаара и Кылварта, то Эдгар Сависаар с конца 1980-х годов все время оставался очень мощной силой в эстонской политике. Понятно, что он был не только мэром Таллинна, он был одним из архитекторов восстановления независимости Эстонии и премьер-министром Эстонии. Так что эти ситуации не очень сопоставимы. На тот момент во фракции было 26 членов. Исходы были и тогда, но во фракции оставалось много людей.
Центристская партия никогда не удовлетворялась тем, что она является партией, базирующейся на одном, двух или трех муниципалитетах. Центристская партия всегда хотела обращаться ко всей Эстонии. Наше желание - быть сильными, образно говоря, на Хийумаа, в Нарве, Таллинне, Пылва, Вырумаа и Валгамаа. Иметь право голоса и в Пярну. Если Центристская партия больше не может этого делать, то надо признать, что положение этой партии в обществе изменилось. Сама эта партия тоже изменилась.
- Что произойдет на выборах в правление Рийгикогу? Вы, наверное, не останетесь в правлении?
- Эти выборы состоятся не раньше начала апреля, поэтому прогнозировать сегодня очень сложно. Понятно, что если во фракции семь человек, то мы самая маленькая оппозиционная партия. И у EKRE, и у «Отечества» больше членов. Так что это определенно не очень хорошая стартовая позиция перед выборами в правление Рийгикогу.
- Давайте еще раз поговорим о баллотировании в Европарламент. То есть вы баллотируетесь в любом случае, но ни в коем случае не в списке Центристской партии, если в нем будет еще и Яна Тоом?
- Да.
- На кого из политиков Центристской партии вы можете положиться?
- В какой-то момент вы становитесь настолько близки к определенным людям в политической партии и в политике, что можете считать их своими друзьями. Одна из них - Кадри Симсон, с которой мы теперь чаще говорим о будущем Центристской партии, чем несколько лет назад. Есть также некоторые политики, действующие в муниципалитетах, люди в местных собраниях, которые также являются нашими членами-основателями. На самом деле, многие люди, с которыми мы очень долго шли одним путем, сейчас вышли из партии.
- Ведь Кадри Симсон до следующей осени еще будет работать комиссаром Еврокомиссии, насколько она может влиять на то, что сейчас происходит в партии?
- Я думаю, что через общение с людьми, со мной она может влиять на довольно многое. Кадри в этой партии дольше меня и тоже знает партию. У нее нет таких забот, как у меня. Этот процесс начался не 10 сентября прошлого года, когда в Пайде проходил съезд партии. Фактически этот процесс начался весной 2022 года, когда мы начали готовиться к Тартускому конгрессу, и уже было понятно, что между мной и Кылвартом возник раскол. Кылварт тогда был заместителем председателя партии, и мы неплохо сотрудничали пять или шесть лет. Но потом я увидел, что его желание уже было в чем-то другом, было очевидно, что он уже не работает единой командой.
- Когда вы примете окончательное решение? Ведь если вы решите остаться в партии, вас ждет очень большая работа?
- Я никогда не боялся работы, так что за этим дело не станет. Вопрос еще и в том, верят ли члены партии в завтрашний день, чтобы вернуть партию на ее путь и снова двигаться вперед, или у них нет этой веры. Это основная цель моих встреч. Поэтому мое решение также должно быть принято в январе.