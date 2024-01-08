ИНТЕРВЬЮ ⟩ Юри Ратас: я стою перед действительно сложным выбором

- Все эти годы, когда Центристская партия находилась в оппозиционной зоне в парламенте, центристы все время были у власти в Таллинне. Это может измениться на следующих местных выборах...

- Мы не можем забывать, что мэром Таллинна тогда был Эдгар Сависаар. Если сравнивать Сависаара и Кылварта, то Эдгар Сависаар с конца 1980-х годов все время оставался очень мощной силой в эстонской политике. Понятно, что он был не только мэром Таллинна, он был одним из архитекторов восстановления независимости Эстонии и премьер-министром Эстонии. Так что эти ситуации не очень сопоставимы. На тот момент во фракции было 26 членов. Исходы были и тогда, но во фракции оставалось много людей.

Центристская партия никогда не удовлетворялась тем, что она является партией, базирующейся на одном, двух или трех муниципалитетах. Центристская партия всегда хотела обращаться ко всей Эстонии. Наше желание - быть сильными, образно говоря, на Хийумаа, в Нарве, Таллинне, Пылва, Вырумаа и Валгамаа. Иметь право голоса и в Пярну. Если Центристская партия больше не может этого делать, то надо признать, что положение этой партии в обществе изменилось. Сама эта партия тоже изменилась.

- Что произойдет на выборах в правление Рийгикогу? Вы, наверное, не останетесь в правлении?