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ТРЕВОГА ⟩ Член-основатель Центристской партии сожалеет, что партия дошла до нынешнего состояния

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Опытный политик, член-основатель Центристской партии Пеэтер Ранель более десяти лет был старейшиной волости Абья, а также руководил волостью Мульги.
Опытный политик, член-основатель Центристской партии Пеэтер Ранель более десяти лет был старейшиной волости Абья, а также руководил волостью Мульги. Фото: Marko Saarm

За первую неделю года из Центристской партии вышли 22 человека, в том числе шесть членов Рийгикогу. Свой шаг вышедшие обосновали тем, что Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом так и не смогла начать работать как единая команда. Они также были против компенсации Яной Тоом судебных издержек активистов, выступивших против эстонского государства.

Член-основатель Центристской партии Петер Ранель заявляет, что причины массового выхода из партии не нужно долго искать, и он не скрывает, что его беспокоит судьба родной партии.

– Петер, я не знаю последних изменений, но вы до сих пор являетесь членом Центристской партии?

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