ТРЕВОГА ⟩ Член-основатель Центристской партии сожалеет, что партия дошла до нынешнего состояния

За первую неделю года из Центристской партии вышли 22 человека, в том числе шесть членов Рийгикогу. Свой шаг вышедшие обосновали тем, что Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом так и не смогла начать работать как единая команда. Они также были против компенсации Яной Тоом судебных издержек активистов, выступивших против эстонского государства.