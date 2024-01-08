СТУК В ДВЕРЬ НАТО ⟩ Швеция отправляет в Латвию контингент размером с батальон

«Мы рады этому важному решению, а также предстоящему вступлению Швеции в НАТО. Это большой вклад в укрепление региональной безопасности и обороны Латвии», - сказал Спрудс, принимавший участие в Шведской конференции национальной обороны в Стокгольме.

Премьер-министр Швеции Кристерссон подтвердил в сегодняшнем заявлении, что естественное место Швеции - в НАТО, и дал понять, что Стокгольм не теряет времени в ожидании ратификаций последних стран, а начинает вносить свой вклад в защиту стран Балтии.

Международную боевую группу в Латвии возглавляет Канада и включает в себя более 1700 солдат из 11 стран: Албании, Канады, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

Согласно решению саммита НАТО, состоявшегося 29 июня прошлого года в Мадриде, Латвия и министр обороны Канады подписали декларацию об увеличении боевой группы усиленного присутствия НАТО и повышении ее до уровня бригады.

The Swedish Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM has announced Sweden's intention to send a battalion-sized contingent of NATO battle group to Latvia! 🇸🇪🇱🇻

We are pleased with this important decision, which, together with the upcoming admission of Sweden to NATO, will become… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) January 8, 2024

После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года, Швеция вместе с Финляндией подали заявку на членство в НАТО. Финляндия присоединилась к альянсу в апреле.

Турция препятствует вступлению Швеции в НАТО, обвиняя страну в чрезмерной толерантности к отдельным лицам и группам, которых Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.

Парламент Турции, вероятно, не проголосует за прием Швеции в НАТО до середины января, сообщили источники в парламенте информационному агентству AFP в конце прошлого года.