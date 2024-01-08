Размер пособий и выплат Кассы по безработице немного вырос

В этом году также будет действовать новая максимальная ставка пособия по безработице: 88,22 евро за календарный день в течение первых 100 дней, или 2734,82 евро за 31 календарный день, и 58,81 евро за календарный день, начиная со 101-го дня, или 1823,11 евро за 31 календарный день.

Застрахованному лицу всегда гарантировано пособие по безработице в размере минимальной ставки. В этом году минимальная дневная ставка составляет 12,08 евро. Минимальный размер пособия за 31 календарный день составляет 374,48 евро.

В этом году также увеличится сумма, которую состоящий на учете безработный может получить в качестве приработка. Люди, зарегистрированные в качестве безработных, также получат право временно работать, пока ищут работу, без потери статуса безработного или сокращения пособия.

Это позволит ищущим работу людям оставаться профессионально активными до тех пор, пока они не найдут новую основную работу. С этого года на работе можно зарабатывать не более 328 евро в месяц.

Изменился и размер пособия на обучение. Теперь и работающие, и ищущие работу будут получать пособие на обучение в размере 362,70 евро в месяц, чтобы приобрести навыки, необходимые на рынке труда.

Все суммы пособий указаны в суммах брутто.