Литовский министр о внесении Украиной в черный список Viči: люди сами могут вводить санкции

Также министр Аушрине Армонайте заявила, что потребители могли бы отказаться и от голосования за одного из владельцев концерна Vičiūnų Grupė, занимающегося производством и продажей рыбных продуктов и других продуктов питания, мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса.

«Во-первых, каждый из нас может ввести свои персональные санкции и не покупать этот товар, и более того, мы можем не переизбирать на политические должности людей, которые не уходят из России и ведут бизнес в России», - заявила министр в телеинтервью.