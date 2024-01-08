В связи с тем, что Украина включила владельца бренда Viči, литовскую пищевую компанию Vičiūnų Grupė в список международных спонсоров войны, люди, возможно, сами откажутся покупать товары этой компании, но литовские торговые сети не намерены отказаться от продажи этой продукции, заявила в понедельник министр экономики и инноваций Литвы.
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Литовский министр о внесении Украиной в черный список Viči: люди сами могут вводить санкции
Также министр Аушрине Армонайте заявила, что потребители могли бы отказаться и от голосования за одного из владельцев концерна Vičiūnų Grupė, занимающегося производством и продажей рыбных продуктов и других продуктов питания, мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса.