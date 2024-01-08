Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 января: как учителя готовятся к забастовке, строгий приговор жестокому убийце-любителю мухоморов, новый уровень зимнего купания, кого ждут в «Школе волшебства»
Сегодня в выпуске:
- 22-го января может начаться бессрочная забастовка педагогов. Она грозит стать самой масштабной подобной акцией в истории Эстонии, однако профсоюз готов дать правительству шанс выполнить свои предвыборные обязательства и повысить зарплаты не требуемый процент.
- Это важно: кто хочет отменить бесплатный общественный транспорт в столице, почему фермеры в Германии блокируют автобаны, на сколько в Эстонии выросли цены в 2023 году и новые направления полетов из Таллиннского аэропорта
- В понедельник Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 54-летней Ирины из Ласнамяэ. Жестокий убийца получил по заслугам и надолго отправится за решетку. Все подробности в нашем материале
- В Южной Корее множество людей собралось для участия в ежегодном ледяном фестивале ловли форели. Как развлекались участники фестивала и по каким правилам надо было ловить рыбку большую и маленькую - в нашем сюжете
- Это интересно: когда в латвийских аптеках заработают эстонские электронные рецепты, как депутат из Новой Зеландии стала звездой Интернета и в честь чего в Нидерландах прошел парад толстых гусей
- В Таллинне гостеприимно распахнула свои двери для всех желающих «Школа волшебства». На первом открытом уроке и шоу иллюзионистов побывала и наша съёмочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 8 января.