Умер Франц Беккенбауэр

Беккенбауэр недавно перенес операцию на сердце и в последние годы страдал от болезни Паркинсона. Печальное известие о кончине Беккенбауэра немецкой газете Bild подтвердили члены семьи выдающегося игрока. «Муж и отец Франц Беккенбауэр мирно скончался во сне, в окружении своей семьи», - сообщило издание Bild.

Беккенбауэру было 78 лет. Он считается одним из лучших футболистов всех времен. За свою карьеру он выиграл золото чемпионата мира со сборной ФРГ как в качестве игрока (в 1974 году), так и в качестве тренера (в 1990 году). Защитник по прозвищу Кайзер произвел революцию в футболе своим атакующим стилем игры на позиции последнего центрального защитника (либеро).

Будучи игроком мюнхенской «Баварии», Беккенбауэр трижды в период с 1974 по 1976 год выигрывал Кубок европейских чемпионов. Он получал «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, и является единственным защитником, получившим эту награду дважды. Он один из девяти футболистов в истории футбола, ставших чемпионами мира, победителями Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов и получившими «Золотой мяч».