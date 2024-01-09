Обзор ⟩ Тысячелетний рейх на глобусе России: какую историю рассказывает школьникам российский учебник

Яркое проявление такого комплекса – проблема колонизации России. На всех этапах постсоветской истории российское государство противилось попыткам назвать колониями республики бывшего СССР и области России на восток от Волги. Хотя и вдоль «великой русской реки» жили финно-угорские народы на севере, а тюркские – на юге. Как они могли вдруг оказаться в составе России? В советской школе объясняли, что русские как народ цивилизованный «естественным путем» распространяли свое влияние на восток от Москвы. То же объяснение, если школьникам не повезло с учителем, сохранялось и после 1991 года.

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем (1895). Дело даже не в какой-то критичности художника Сурикова, а в том, что в XIX веке «покорение» смотрелось в этом контексте вполне положительно. Ведь это Ермак покорял, а не его покоряли! Уже в советские годы термин размягчили до «освоения». Фото: Wikimedia Commons

У нас все добровольно! Вопросы есть?

В России государство последовательно не желало признавать свое происхождение. Справедливости ради надо сказать, что, к примеру, в Соединенном Королевстве аналогичная уклончивость остается предметом критики. Однако книги на эту тему там все-таки выходят систематически. Россия не может этим похвастаться. Более того, в новом учебнике сразу же во Введении говорится, что «вхождение, вернее возвращение наших исторических земель в состав федерации» стало важнейшим событием новейшей истории. Надо полагать, истории всего мира.