Минфин: дефицит госбюджета Эстонии 2023 года составил около 3%

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, в октябре фактический дефицит бюджета составил 1,5 процента от годового валового внутреннего продукта (ВВП), а в ноябре он уже приблизился к 2 процентам.

«Безусловно, в декабре этот дефицит еще более усугубится. И если прогноз гласил, что годовой дефицит в 2023 году составит -3,3 процента, то очень вероятно, что мы можем приблизиться к 3 процентам с этим дефицитом, потому что многие расходы будут выставлены как раз к концу декабря», - пояснила Клаос.

Фактические поступления за первые десять месяцев прошлого года оказались на 25 млн евро меньше прогноза, на котором основывался бюджет. «До сих пор мы были в профиците, но теперь у нас небольшой дефицит», - сказала Клаос.

В части наиболее важных налогов поступления налогов на рабочую силу, социального и подоходного налогов за первые десять месяцев были больше, чем годом ранее. «За этим стоит тот факт, что рынок труда силен, о чем, конечно, много говорили. Более подробно на налоговые поступления влияет тот факт, что фонд заработной платы, или средняя зарплата, постоянно рос. В октябре прошлого года его рост составил около 9 процентов», - отметила глава службы государственных финансов.

В то же время начало сокращаться количество рабочих мест. «Процент этого уменьшения небольшой - 0,7 в октябре, например, так что цифры все еще небольшие, но тенденция изменилась», - отметила Клаос.

По сравнению с 2022 годом поступления налога с оборота снизились в октябре прошлого года, и снижение продолжилось в последние месяцы года. «Когда речь зашла о том, что, поскольку повышение налога с оборота подтолкнет людей к закупкам впрок, мы не увидели очень больших положительных изменений по сравнению с тем, что мы прогнозировали. Скорее, рост был несколько более скромным. Похоже, что и в ноябре не было никаких сюрпризов», - добавила она.

По словам Клаос, другие категории налогов также не показали значительных изменений, за исключением акцизов на алкоголь, поступления от которых в ноябре-декабре были более значительными, превысив прогноз министерства на несколько миллионов евро.