Ким Чен Ын: чего мы не знаем о засекреченном верховном лидере Северной Кореи?

В 2018 году были найдены фотографии Ко Ён Хи, сделанные во время ее визита в Японию в 1973 году.

Газета Korea Times сообщила, что официально в Северной Корее старались не упоминать Ко из-за ее карьеры танцовщицы и связанного с Японией происхождения.

«Рождение в Японии, которая оккупировала Корейский полуостров во время Второй мировой войны, обычно помещает человека в низший социальный класс. Но поскольку она вышла замуж за Ким Чен Ира, то вела роскошный образ жизни», - говорит Хауэлл.

2. Кто жена Ким Чен Ына?

Ри Соль Чжу. Фото: Getty Images

Твердой уверенности в этом нет. Мы знаем, что у него есть жена, Ри Соль Чжу, но не знаем, когда они поженились (есть предположение, что это произошло в 2009 году).

О «товарище Ри Соль Чжу» известно немного. Была ли она бывшей певицей, которая привлекла внимание господина Кима во время выступления?

Северокорейская исполнительница с таким именем существует, но официально никогда не подтверждалось, что это один и тот же человек.

Согласно некоторым данным разведки, Ри Соль Чжу посетила Южную Корею в 2005 году в составе группы поддержки Северной Кореи на чемпионате Азии по легкой атлетике и училась пению в Китае.

Северная Корея не сообщает никаких подробностей кроме того, что эта женщина является женой Кима.

3. Сколько детей у Ким Чен Ына?

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э. Фото: Reuters

Точно сказать трудно.