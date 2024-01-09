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Евгений Осиновский: не мне судить Кылварта и Тоом, соцдемы работают в коалиции большинства

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Социал-демократы ждут Юри Ратаса в своих рядах
  • Столичная коалиция устоит, пока есть большинство
  • Рано говорить о центристах как о русской партии

Социал-демократы значительно усилили свои позиции в Рийгикогу после раскола фракции центристов. Помешает ли соперничество на Тоомпеа сотрудничеству в столице? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель фракции социал-демократов в Рийгикогу и Таллиннском горсобрании, член правления Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский

Выдержки из беседы:

– Почему социал-демократы на данном этапе не собираются менять Таллиннскую коалицию?

– Политика – рациональная сфера деятельности, хотя эмоции в этих процессах тоже присутствуют. Для любой коалиции важны два условия: наличие численного большинства и желание сторон сотрудничать. В таллиннской коалиции оба условия выполнены.

У нас по-прежнему есть большинство, хотя из-за раскола центристской фракции оттуда и ушло трое депутатов в оппозицию. Желание сотрудничать присутствует у обеих партий. Мы продолжаем работать в соответствии с коалиционным договором 2021 года.

– Насколько социал-демократы едины в своем решении продолжать сотрудничество? Судя по заявлениям Раймонда Кальюлайда, такого единства нет…

– Социал-демократы – демократическая партия. Это значит, что и по этому вопросу у нас есть разные мнения. Такие мнения озвучивались в том числе во время создания коалиции в 2021 году. В наших рядах есть люди, которые по ряду причин предпочли бы другую коалицию. Повторюсь, что политика – это рациональная сфера деятельности. Позиция «нравится» или «не нравится» не может быть решающим критерием в принятии решений. В данный момент мы исходим из того, что сотрудничество с центристами развивается в позитивном ключе, мы имеем численное преимущество в горсобрании, поэтому продолжаем работу.

– Ваша оценка деятельности вице-председателя Центристской партии Яны Тоом, оплачивающей судебные расходы высланных из Эстонии лиц?

– Честно говоря, комментировать внутренние разборки центристов мне бы не хотелось. Понятно, что отношения в этой партии испорчены по ряду причин. Не мне судить, кто прав, кто нет.

– А какова ваша оценка позиции Михаила Кылварта, занявшего нейтралитет в скандале с Яной Тоом?

– Видимо, Михаил Кылварт посчитал, что в сложившейся ситуации – это правильное решение для удержания баланса внутри своей партии. Правильное ли оно на самом деле – не мне судить. В подобных ситуациях не может быть простых для председателя партии решений. Ошибиться – всегда легче, чем не допустить ошибок. Если партию покидают люди, которые почти 30 лет были видными политиками, то понятно, что за этим стоят не просто эмоции. Поскольку это не моя партия, не возьмусь комментировать, кто прав, а кто виноват.

– Как вы поступите, если продолжится исход эстонцев из Центристской партии, усилится давление на коалицию и соцдемов со стороны СМИ, а скандал вокруг Яны Тоом не утихнет?

– Это и является ключевым вопросом – но не ко мне, а к Центристской партии и ее лидеру. Повторюсь, что сегодня выполняются все условия, необходимые для продолжения работы коалиции, в том числе имеется численное большинство в горсобрании. Известно, что столичная оппозиция активно работает над тем, чтобы переманить часть депутатов-центристов. Ключевой в данной ситуации момент – сумеет ли Центристская партия и ее председатель удержать депутатов в своей фракции в Таллиннском горсобрании. Если не удастся, то возникнет совсем другая ситуация.

– Не боятся ли социал-демократы потери эстонских голосов на фоне усиления критики сотрудничества СДПЭ с так называемой русской партией?

– Сегодня немного рано говорить о превращении центристов в нишевую русскую партию. Хотя понятно, что некоторые политологические тенденции здесь просматриваются. Когда из парламентской фракции уходит значительное количество видных политиков, баллотировавшихся в эстоноязычных округах, это оказывает влияние на дальнейшую работу партии.

Не думаю, что ЦП теперь примет решение вообще не заниматься эстонским электоратом и начнет поощрять высказывания в стиле Яны Тоом, которые вызывают резонанс в обществе. Центристам предстоит сделать стратегическое решение относительно того, как дальше выстраивать свою политику: найти баланс между русским и эстонским электоратом и не потерять релевантность (актуальность, уместностьперевод с англ.) на уровне государственной политики. Если муниципальные темы станут доминировать в их политике, это не скажется позитивно на их партии.

– Что должно случиться, чтобы соцдемы досрочно покинули Таллиннскую коалицию?

– Трудно сегодня называть какие-либо предпосылки. Очевидно, что без численного большинства коалиции быть не может. То же самое произойдет, если пропадет доверие или желание совместно работать. Однако на сегодня я этого не предвижу.

– Продержится ли коалиция до муниципальных выборов, учитывая то, то численный перевес в ней сокращается?

– Всё будет зависеть от самой Центристской партии, а именно – смогут ли они удержать своих депутатов. До местных выборов – почти два года, политический ландшафт перестраивается и здесь сложно что-либо прогнозировать.

– Подсчитано, что когда из ЦП уйдет Юри Ратас, в Таллинне на все фракции, кроме центристов и EKRE, будет уже приходиться 39 мандатов. До большинства не хватит пары голосов, за которые оппозиция будет активно бороться. Соцдемы готовы взвесить вариант такой коалиции?

– В математические игры насчет таллиннской коалиции играть не хочу. В контексте коалиции 40 и 39 голосов – это две большие разницы. Большинство либо есть, либо его нет. Повторяю, что на сегодняшний день я не вижу оснований для изменения позиции социал-демократов в отношении действующей в Таллинне коалиции.

– Возможен ли развал коалиции перед местными выборами 2025 года? Может ли новую коалицию возглавить Юри Ратас?

– Я слышал массу спекуляций, но ни одна из них не является основанием для реальных решений.

Подробнее в повторе!  

Студия Postimees: борьба за власть в Таллинне отложена?
Студия Postimees: борьба за власть в Таллинне отложена? Фото: Madis Veltman
  • Что приобрели социал-демократы с приходом группы центристов-парламентариев?
  • Может ли стать вопрос о создании правящей коалиции на двоих – из двух фракций?
  • Ожидается ли еще пополнение во фракции СДПЭ?
  • Ждут ли социал-демократы Юри Ратаса в своих рядах?
  • Почему в Таллиннской коалиции пока без перемен? 
  • Насколько столичные социал-демократы едины в своем решении не менять власть в Таллинне? 
  • Продержится ли столичная коалиция до муниципальных выборов?
  • Как поступят социал-демократы, если продолжатся скандалы в Центристской партии?  
  • Что должно случиться, чтобы соцдемы вышли из столичной коалиции?
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