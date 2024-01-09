Евгений Осиновский: не мне судить Кылварта и Тоом, соцдемы работают в коалиции большинства

– Честно говоря, комментировать внутренние разборки центристов мне бы не хотелось. Понятно, что отношения в этой партии испорчены по ряду причин. Не мне судить, кто прав, кто нет.

– А какова ваша оценка позиции Михаила Кылварта, занявшего нейтралитет в скандале с Яной Тоом?

– Видимо, Михаил Кылварт посчитал, что в сложившейся ситуации – это правильное решение для удержания баланса внутри своей партии. Правильное ли оно на самом деле – не мне судить. В подобных ситуациях не может быть простых для председателя партии решений. Ошибиться – всегда легче, чем не допустить ошибок. Если партию покидают люди, которые почти 30 лет были видными политиками, то понятно, что за этим стоят не просто эмоции. Поскольку это не моя партия, не возьмусь комментировать, кто прав, а кто виноват.

– Как вы поступите, если продолжится исход эстонцев из Центристской партии, усилится давление на коалицию и соцдемов со стороны СМИ, а скандал вокруг Яны Тоом не утихнет?