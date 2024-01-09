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Студия Postimees: борьба за власть в Таллинне отложена?

13:30 Евгений Осиновский
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Социал-демократы значительно усилили свои позиции в Рийгикогу после раскола фракции центристов. Помешает ли соперничество на Тоомпеа сотрудничеству в столице? Выполнима ли цель не разваливать коалицию?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель фракции социал-демократов в Рийгикогу и Таллиннском горсобрании, член правления Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский. Следите за беседой в 13:30!

  • Что приобрели социал-демократы с приходом группы центристов-парламентариев?
  • Может ли стать вопрос о создании правящей коалиции на двоих – из двух фракций?
  • Ожидается ли еще пополнение во фракции СДПЭ?
  • Ждут ли социал-демократы Юри Ратаса в своих рядах?
  • Почему в Таллиннской коалиции пока без перемен? 
  • Насколько столичные социал-демократы едины в своем решении не менять власть в Таллинне? 
  • Продержится ли столичная коалиция до муниципальных выборов?
  • Как поступят социал-демократы, если продолжатся скандалы в Центристской партии?  
  • Что должно случиться, чтобы соцдемы вышли из столичной коалиции?
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