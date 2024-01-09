Студия Postimees: борьба за власть в Таллинне отложена?

Социал-демократы значительно усилили свои позиции в Рийгикогу после раскола фракции центристов. Помешает ли соперничество на Тоомпеа сотрудничеству в столице? Выполнима ли цель не разваливать коалицию?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель фракции социал-демократов в Рийгикогу и Таллиннском горсобрании, член правления Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский. Следите за беседой в 13:30!
- Что приобрели социал-демократы с приходом группы центристов-парламентариев?
- Может ли стать вопрос о создании правящей коалиции на двоих – из двух фракций?
- Ожидается ли еще пополнение во фракции СДПЭ?
- Ждут ли социал-демократы Юри Ратаса в своих рядах?
- Почему в Таллиннской коалиции пока без перемен?
- Насколько столичные социал-демократы едины в своем решении не менять власть в Таллинне?
- Продержится ли столичная коалиция до муниципальных выборов?
- Как поступят социал-демократы, если продолжатся скандалы в Центристской партии?
- Что должно случиться, чтобы соцдемы вышли из столичной коалиции?