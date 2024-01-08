Строительство защитного мола в Нарва-Йыэсуу может начаться уже в 2024 году

«Мы продолжим переговоры, чтобы получить поддержку и от государства, и начать реализацию долгожданного проекта мола», - сказал ERR Ильин. Ильин заявил, что надеется, что недостающие деньги будут найдены уже в этом году, а строительные работы должны начаться до конца года.