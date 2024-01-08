Строительство защитного мола в Нарва-Йыэсуу может начаться уже в 2024 году

Государственный центр поддержки услуг выделил управе города Нарва-Йыэсуу 4 млн евро на строительство защитного мола в устье реки Нарва, сообщает ERR. Недостающие деньги, а это не менее 3 млн евро, предполагается получить от государства, заявил мэр Максим Ильин.
«Мы продолжим переговоры, чтобы получить поддержку и от государства, и начать реализацию долгожданного проекта мола», - сказал ERR Ильин. Ильин заявил, что надеется, что недостающие деньги будут найдены уже в этом году, а строительные работы должны начаться до конца года.
Мол пытались отстроить еще в советские времена, а деньги на углубление устья реки и строительство мола город искал с начала века.