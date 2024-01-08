Айвар Похлак: в личном общении Франц Беккенбауэр был теплым человеком

«Авторитет Беккенбауэра в мире футболе был настолько неоспорим, что его мнение чаще всего воспринималось как окончательное. Тогда как сам он по большей части не спешил высказывать свои взгляды, с немецким прагматизмом осознавая их ценность. Стороннему наблюдателю этот человек, возможно, мог показаться высокомерным, но в непосредственном общении Беккенбауэр был простым и даже теплым», - рассказал Похлак Postimees.

По словам Похлака, уже очень рано стало видно, что Беккенбауэр добьется успеха и вне футбольного поля. «Как игрока я помню его по чемпионату мира 1974 года, и, как и в случае со многими другими топ-игроками, с которыми мне приходилось встречаться в их дальнейшей жизни, мне нетрудно было понять причины его успеха на поле: хорошие аналитические способности, быстрое мышление, умение делать правильные выводы и умение их реализовать на практике, управляя игрой команды, и были причинами столь значительного влияния Беккенбауэра на игру».