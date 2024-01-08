Айвар Похлак: в личном общении Франц Беккенбауэр был теплым человеком

Легендарный футболист Франц Беккенбауэр скончался в воскресенье в возрасте 78 лет. Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак запомнил выдающегося футболиста как простого и теплого человека, хотя кому-то со стороны он и мог показаться высокомерным.
«Авторитет Беккенбауэра в мире футболе был настолько неоспорим, что его мнение чаще всего воспринималось как окончательное. Тогда как сам он по большей части не спешил высказывать свои взгляды, с немецким прагматизмом осознавая их ценность. Стороннему наблюдателю этот человек, возможно, мог показаться высокомерным, но в непосредственном общении Беккенбауэр был простым и даже теплым», - рассказал Похлак Postimees.