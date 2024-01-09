Развенчиваем популярные мифы о процентах по жилищному кредиту

Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова указала на пять распространенных заблуждений относительно Euribor и объяснила, когда снижение Euribor отражается на выплатах по кредиту.

Миф 1: у каждого банка свой Euribor по жилищному кредиту

Это не так. Euribor - общеевропейская межбанковская процентная ставка, на основании которой ведущие европейские банки предлагают друг другу срочные депозиты на свободном денежном рынке. Хотя действующие в Эстонии банки могут иметь разные источники мониторинга Euribor, значение Euribor в конкретный день всегда одинаково для всех. Например, 4 января 3-месячная ставка Euribor составляла 3,922%, 6-месячная ставка – 3,873%, а 12-месячная ставка – 3,544%. За изменением ставки можно следить на официальном сайте Euribor ЗДЕСЬ.

Хотя ставка Euribor одинакова в каждом банке, банки могут предлагать разные проценты по жилищному кредиту, поскольку проценты состоят как из Euribor, так и из банковской маржи, и оба этих показателя влияют на сумму погашения кредита. Предлагаемая банком маржа зависит от стратегии банка, склонности к риску и конкурентных условий на рынке. Поэтому, чтобы получить лучшее предложение, всегда следует ходатайствовать о кредите во всех банках и сравнивать, помимо процентов, плату за договор и другие связанные с кредитом расходы, или предлагаемые банками скидки.

Миф 2: поскольку Euribor снизился, ежемесячный платеж по моему кредиту также должен уменьшиться