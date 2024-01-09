Недалеко от Таллинна вырастет еще один новый жилой район

«Детальная планировка была составлена совместно для двух объектов, где в общей сложности 169 жилых единиц разрешено построить на площади в 33 гектара, 72 из которых останутся на территории площадью 15,35 гектара, застраиваемой Avalon и остальные - на соседнем участке. Это рядные, парные дома, а также индивидуальные дома», - пояснил исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.

«Новое жилье, которое будет построено в Хюйру недалеко от Таллинна, расположено в красивом месте м хорошей и быстрой связью как со столицей, так и с Кейла или Табасалу. Это является плюсом для этого жилого микрорайона», - сказал Кийли.

По словам девелопера, рынок жилой недвижимости сейчас переживает непростые времена, но решения такого рода всегда дальновидны, а учитывая цены на строительство в условиях экономического кризиса, это - выгодная возможность.