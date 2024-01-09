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Департамент конкуренции не видит манипуляций за высокой ценой на электроэнергию

rus.postimees.ee
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Стоимость электроэнергии сильно выросла.
Стоимость электроэнергии сильно выросла. Фото: Tairo Lutter

Департамент конкуренции не считает, что высокая цена на электроэнергию в прошлую пятницу могла быть результатом манипулирования рынком, пишет Rus.ERR.

5 января среднесуточная цена электроэнергии на бирже Nord Pool достигла рекордно высокого уровня - 891 евро за мегаватт-час или 89 центов за киловатт-час. А с 19:00 до 20:00 электроэнергия на бирже стоила 1,9 евро за киловатт-час, напоминает «Актуальная камера».

По словам представителей Департамента конкуренции, у них нет оснований полагать, что это было манипулирование рынком.

Причиной рекордной цены ведомство называет аномалию, вызванную исключительно холодными погодными условиями, которые привели к резкому росту потребления электроэнергии и, соответственно, повышению цены на электроэнергию на бирже.

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