Департамент конкуренции не видит манипуляций за высокой ценой на электроэнергию

5 января среднесуточная цена электроэнергии на бирже Nord Pool достигла рекордно высокого уровня - 891 евро за мегаватт-час или 89 центов за киловатт-час. А с 19:00 до 20:00 электроэнергия на бирже стоила 1,9 евро за киловатт-час, напоминает «Актуальная камера».

По словам представителей Департамента конкуренции, у них нет оснований полагать, что это было манипулирование рынком.

Причиной рекордной цены ведомство называет аномалию, вызванную исключительно холодными погодными условиями, которые привели к резкому росту потребления электроэнергии и, соответственно, повышению цены на электроэнергию на бирже.