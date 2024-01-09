Нанесший себе травмы известный футболист содержится в психиатрической клинике

В прошлом году перед рождеством Лавесси был госпитализирован при загадочных обстоятельствах. Аргентинские СМИ писали, что бывшего футболиста ранили ножом, однако это утверждение опровергло местное МВД, сообщившее, что нож находился в руке у Лавесси. Футболист упал, когда кто-то из близких попытался отобрать у него нож и сломал ключицу.

Его семья, однако, выдвинула совершенно другую версию, согласно которой 38-летний Лавесси упал с лестницы, меняя лампочку.

Сейчас издание Clarin пишет, что Лавесси все еще находится в больнице, но не из-за травмы ключицы. По данным издания, в клинике Лавесси проходит курс избавления от зависимости.

«Мой отец лечится, у него все хорошо», - сообщил сын Лавесси Томас в своем Instagram.

В СМИ распространились слухи, что у Лавесси передозировка, но, по словам его сына, это неправда. «Хватит выдумывать. У него нет передозировки, и он и не делал ничего из того, что ему приписывают», - заявил Томас.

Лавесси, завершивший карьеру в 2019 году, выступал в Европе за итальянский клуб «Наполи» и французскую команду ПСЖ. Он сыграл 51 игру за сборную Аргентины, а также входил в состав команды, завоевавшей серебро чемпионата мира в 2014 году.