ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Человеком года по версии Postimees стала директор школы Метскюла Пилле Кайзель

Журналист Андрус Карнау, освещавший эту тему в Postimees, сказал, что самое важное, что можно сказать о школе Метскюла, это то, что независимая страна состоит из маленьких частиц, и для жителей школа Метскюла - это первое, что воплощает в себе независимость страны.

«Школа Метскюла была центром cообщества интеллектуалов Эстонии, - сказал Карнау. - Я думаю, что в школьной системе Эстонии должны быть и большие школы, и маленькие школы». Он рассказал о том, как важно иметь школу в сельской местности, а также это вопрос безопасности, потому что там, где есть школа, живут и люди.

Принимая награду, Пилле Кайзель сказала, что то, что произошло вокруг школы Метскюла, выявило немало слабых аспектов нашей страны. Она добавила, что сохранение жизни в сельской местности является вопросом государственной важности. «Хорошая сельская школа - это именно то, что привлекает молодые семьи к жизни в деревне и напрямую способствует сохранению эстонского языка и культуры», - добавила она. Кайзель заявила, что вопросы, связанные со школой, не должны решаться людьми, не обладающими для этого компетенцией, и что в этом должны участвовать все три министерства, под юрисдикцией которых находится этот вопрос. Кроме того, для принятия решений необходимо провести очень тщательный анализ.

Кайзель заявила, что сегодня проблема школы Метскюла все еще не решена и решения на данный момент не просматривается. «Я очень надеюсь, что ни одной общине в Эстонии не придется пережить то, через что пришлось пройти жителям Метскюла», - сказала она и подчеркнула, что сегодняшнее признание является общим достижением жителей Метскюла.

Первый раз титул «Человек года» по версии Postimees был присужден в 1997 году, чтобы привлечь внимание к людям, деятельность которых оказывает положительное влияние на эстонское общество.