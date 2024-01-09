ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Человеком года по версии Postimees стала директор школы Метскюла Пилле Кайзель

Во вторник, 9 января, в 12:00 Postimees объявил человека 2023 года. Эта награда вручается уже 27 раз. Титул «Человека года» получила директор школы Метскюла Пилле Кайзель.
Пилле Кайзель - директор школы Метскюла, которая продолжала работать, несмотря на то, что 24 марта прошлого года 13 членов совета Ляэнеранна решили, что школу Метскюла следует закрыть. Председатель волостного совета пообещал, что «если появятся признаки того, что такая мера поддержки действительно поступит, совет всегда может принять новое решение».
Согласно утвержденному правительством законопроекту о государственном бюджете, на меры поддержки выживания школы из шести классов будет выделено 2,4 миллиона евро. Волостная управа Ляэнеранна по-прежнему настаивают на том, что такой меры поддержки не существует, а если бы она и существовала, Метскюла она не помогла бы. Для двух учащихся с особыми потребностями волость не предоставляет помощников, поскольку дети «не выполняют свои школьные обязанности».
Родители детей не собираются сдаваться. Учителя преподают, а дети учатся в старом здании, в котором по закону больше нет школы, поскольку волость посчитала, что содержать ее слишком дорого. В Метскюла проходит крупнейшая в Эстонии кампания гражданского неповиновения.
Судебное дело о закрытии школы затягивается, поскольку судья продолжает откладывать решение. Волостная управа Ляэнеранна отказалась от своего весеннего обещания поддержать создание частной школы в Метскюла. Давление на сопротивляющихся родителей продолжает расти.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги, вручая награду, сказал, что выбор человека года - давняя традиция Postimees, это делается уже в 27-й раз. «Нам было несложно выбрать, но жизнь в 2023 году была непростой. Человека года по версии Postimees мы нашли в небольшой сельской школе, имя которой сегодня уже знакомо всем эстонцам», - сказал он. Хыбемяги добавил, что ученики, учителя и родители этой школы приложили большие усилия, чтобы школа оставалась открытой, и им нужна дополнительная поддержка.
Журналист Андрус Карнау, освещавший эту тему в Postimees, сказал, что самое важное, что можно сказать о школе Метскюла, это то, что независимая страна состоит из маленьких частиц, и для жителей школа Метскюла - это первое, что воплощает в себе независимость страны.
«Школа Метскюла была центром cообщества интеллектуалов Эстонии, - сказал Карнау. - Я думаю, что в школьной системе Эстонии должны быть и большие школы, и маленькие школы». Он рассказал о том, как важно иметь школу в сельской местности, а также это вопрос безопасности, потому что там, где есть школа, живут и люди.
Принимая награду, Пилле Кайзель сказала, что то, что произошло вокруг школы Метскюла, выявило немало слабых аспектов нашей страны. Она добавила, что сохранение жизни в сельской местности является вопросом государственной важности. «Хорошая сельская школа - это именно то, что привлекает молодые семьи к жизни в деревне и напрямую способствует сохранению эстонского языка и культуры», - добавила она. Кайзель заявила, что вопросы, связанные со школой, не должны решаться людьми, не обладающими для этого компетенцией, и что в этом должны участвовать все три министерства, под юрисдикцией которых находится этот вопрос. Кроме того, для принятия решений необходимо провести очень тщательный анализ.
Кайзель заявила, что сегодня проблема школы Метскюла все еще не решена и решения на данный момент не просматривается. «Я очень надеюсь, что ни одной общине в Эстонии не придется пережить то, через что пришлось пройти жителям Метскюла», - сказала она и подчеркнула, что сегодняшнее признание является общим достижением жителей Метскюла.
Первый раз титул «Человек года» по версии Postimees был присужден в 1997 году, чтобы привлечь внимание к людям, деятельность которых оказывает положительное влияние на эстонское общество.