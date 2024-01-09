Кая Каллас: Эстония следующие четыре года будет вкладывать в оборону Украины по 0,25% ВВП

По словам премьер-министра Каи Каллас, с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро и в следующие четыре года продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% внутреннего валового продукта Эстонии, пишет Rus.ERR.
Об этом Каллас заявила журналистам на пресс-конференции в понедельник после очередного заседания Совета по государственной обороне.
«Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне», - сказала Каллас, призвав последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие страны.
По словам Каллас, в последующие годы Эстония будет также выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.