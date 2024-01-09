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Боксер ушел от жены в самый неудачный момент

rus.postimees.ee
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Райан Гарсия.
Райан Гарсия. Фото: Carmen Mandato

Американский профессиональный боксер Райан Гарсия недавно стал отцом во второй раз, но сразу после рождения ребенка объявил о разводе.

23 декабря Гарсия, завоевавший промежуточный титул WBC в легком весе в 2021 году, и его жена Андреа Селина стали родителями. Гарсия сообщил об этом в Instagram: «Слава Богу. Я так благодарен. Я уже так его люблю. Он быстрый. Ему потребовалось всего восемь минут, чтобы прийти в этот мир. Вы знаете, почему у него такая скорость».

Чуть позже Гарсия опубликовал новый пост, в котором сообщил, что решил развестись с супругой. Он также добавил, что растить ребенка они будут вместе, несмотря на развод.

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