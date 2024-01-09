Боксер ушел от жены в самый неудачный момент

23 декабря Гарсия, завоевавший промежуточный титул WBC в легком весе в 2021 году, и его жена Андреа Селина стали родителями. Гарсия сообщил об этом в Instagram: «Слава Богу. Я так благодарен. Я уже так его люблю. Он быстрый. Ему потребовалось всего восемь минут, чтобы прийти в этот мир. Вы знаете, почему у него такая скорость».