Боксер ушел от жены в самый неудачный момент

Американский профессиональный боксер Райан Гарсия недавно стал отцом во второй раз, но сразу после рождения ребенка объявил о разводе.
23 декабря Гарсия, завоевавший промежуточный титул WBC в легком весе в 2021 году, и его жена Андреа Селина стали родителями. Гарсия сообщил об этом в Instagram: «Слава Богу. Я так благодарен. Я уже так его люблю. Он быстрый. Ему потребовалось всего восемь минут, чтобы прийти в этот мир. Вы знаете, почему у него такая скорость».
Чуть позже Гарсия опубликовал новый пост, в котором сообщил, что решил развестись с супругой. Он также добавил, что растить ребенка они будут вместе, несмотря на развод.
Ryan Garcia making a public announcement divorcing his wife RIGHT AFTER she gave birth to his son so corny 😭😭 pic.twitter.com/k9XoED6Xq4— GMAN (@GmaneBoxing) January 6, 2024