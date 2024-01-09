Будут ограничены функции интернет-банка и мобильного приложения: действующий в Эстонии банк обратился к своим клиентам

Продолжая модернизацию и развитие цифровых услуг, в субботу, 13 января, с 00:00 до 24:00 банк Citadele будет проводить плановые работы по улучшению ИТ-систем, поэтому в этот день клиентам не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение Citadele. Платежные карты и банкоматы будут работать в обычном режиме.