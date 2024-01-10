Фото ⟩ «Нет сил уже смотреть на этот бардак!»: жительница Ласнамяэ о платной автостоянке, которая недавно сменила оператора

В конце прошлого года управа района Ласнамяэ заключила договоры с двумя новыми операторами, которые с декабря должны были предоставлять услуги парковки на автостоянках Ляэнемере-теэ, 10 и Раху-теэ, Т8. Как пожаловалась читательница Rus.Postimees Елена, к началу января ситуация на одной из них совсем не изменилась.