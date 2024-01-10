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Фото ⟩ «Нет сил уже смотреть на этот бардак!»: жительница Ласнамяэ о платной автостоянке, которая недавно сменила оператора

Ольга Лебедева
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В конце прошлого года управа района Ласнамяэ заключила договоры с двумя новыми операторами, которые с декабря должны были предоставлять услуги парковки на автостоянках Ляэнемере-теэ, 10 и Раху-теэ, Т8. Как пожаловалась читательница Rus.Postimees Елена, к началу января ситуация на одной из них совсем не изменилась.

По сообщению управы района Ласнамяэ, ранее парковочные стоянки на Ляэнемере-теэ, 10 и Раху-теэ, Т8 использовались сторонней компанией для оказания парковочных услуг без законных на то оснований. Районные власти неоднократно требовали освободить территорию от машин и мусора. Поскольку компания отказывалась идти навстречу, были приняты принудительные меры.

В результате проведенного тендера были выбраны новые операторы парковок, которые должны были обеспечить возможность оплаты услуг парковки с помощью мобильных платежей, предоставить комплексное освещение территории, а также регулярное обслуживание и при необходимости модернизацию инфраструктуры. В тендере на парковку у Ляэнемере-теэ, 10 победила компания Varuosaabi OÜ, а новым оператором парковки у Раху-теэ, Т8 была выбрана компания Nutiparkla OÜ.

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