Фото ⟩ «Нет сил уже смотреть на этот бардак!»: жительница Ласнамяэ о платной автостоянке, которая недавно сменила оператора

В конце прошлого года управа района Ласнамяэ заключила договоры с двумя новыми операторами, которые с декабря должны были предоставлять услуги парковки на автостоянках Ляэнемере-теэ, 10 и Раху-теэ, Т8. Как пожаловалась читательница Rus.Postimees Елена, к началу января ситуация на одной из них совсем не изменилась.
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По сообщению управы района Ласнамяэ, ранее парковочные стоянки на Ляэнемере-теэ, 10 и Раху-теэ, Т8 использовались сторонней компанией для оказания парковочных услуг без законных на то оснований. Районные власти неоднократно требовали освободить территорию от машин и мусора. Поскольку компания отказывалась идти навстречу, были приняты принудительные меры.