Что делать, если собственник пустующей квартиры не хочет отапливать и оплачивать счета?

Пустая квартира часто становится яблоком раздора для квартирного товарищества. Особенно, если собственник не желает отапливать квартиру или оплачивать счета.
По словам руководителя юридического отдела Союза квартирных товариществ Эстонии Урмаса Марди, проблема становится особенно заметной зимой, когда неотапливаемые квартиры влияют и на комнатную температуру соседних квартир.
«Некоторые владельцы квартир, живущие в старых деревянных домах, находятся в бедственном положении: сколько бы тепла ни было, невозможно добиться температуры выше восемнадцати градусов, потому что соседние квартиры не отапливаются», - сказал он.
Однако согласно Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах каждый собственник обязан содержать предмет специального имущества в исправном состоянии и, используя его, воздерживаться от действий, оказывающих на других собственников квартир воздействие, превышающее последствия возникающие в результате нормального использования имущества.
«Собственник квартиры обязан поддерживать в ее пределах такую температуру и влажность, которая обеспечивает сохранность объекта совместной собственности. Он также обязан использовать другие предметы специального имущества по назначению и без чрезмерных затрат, - пояснил Марди. - Опираясь на юридическую практику, можно сказать, что в квартире должна быть гарантирована разумная температура, не ниже 18 градусов, но, по мнению специалистов, эта цифра должна быть ближе к 20-21 градус».
Оставлять квартиру пустой и неотапливаемой, особенно в морозную зиму и на длительный период времени, плохо - в квартирах сыреет, появляется плесень, а в доме могут замерзнуть водопроводные и канализационные трубы.
Марти советует квартирному товариществу начать с разговора с проблемным собственником, но и здесь могут возникнуть препятствия, ведь зачастую у товарищества может даже не быть контакта с собственником пустой квартиры: «Таким образом, члену правления товарищества приходится тратить немало времени, играя в сыщика, чтобы выяснить, кто несет ответственность за пустующую квартиру».
Если ничего другого не дает результатов, квартирное товарищество может пойти на крайнюю меру и принять решение об экспроприации квартиры на общем собрании.
«Однако это решение необходимо очень тщательно обдумать. За этим может последовать долгий и дорогостоящий судебный процесс», - заявил Марди.
Однако, по мнению Марди, каждый собственник квартиры должен быть заинтересован в том, чтобы дом был в порядке, функционировала администрация и обслуживание.
«Некоторые люди думают, что если они проживут в своей квартире всего несколько месяцев, то расходы, понесенные в остальное время, на них не распространяются. В то же время ухоженный и функционирующий дом отвечает интересам всех», - сказал он.