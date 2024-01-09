Что делать, если собственник пустующей квартиры не хочет отапливать и оплачивать счета?

По словам руководителя юридического отдела Союза квартирных товариществ Эстонии Урмаса Марди, проблема становится особенно заметной зимой, когда неотапливаемые квартиры влияют и на комнатную температуру соседних квартир.

«Некоторые владельцы квартир, живущие в старых деревянных домах, находятся в бедственном положении: сколько бы тепла ни было, невозможно добиться температуры выше восемнадцати градусов, потому что соседние квартиры не отапливаются», - сказал он.

Однако согласно Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах каждый собственник обязан содержать предмет специального имущества в исправном состоянии и, используя его, воздерживаться от действий, оказывающих на других собственников квартир воздействие, превышающее последствия возникающие в результате нормального использования имущества.

«Собственник квартиры обязан поддерживать в ее пределах такую ​​температуру и влажность, которая обеспечивает сохранность объекта совместной собственности. Он также обязан использовать другие предметы специального имущества по назначению и без чрезмерных затрат, - пояснил Марди. - Опираясь на юридическую практику, можно сказать, что в квартире должна быть гарантирована разумная температура, не ниже 18 градусов, но, по мнению специалистов, эта цифра должна быть ближе к 20-21 градус».

Оставлять квартиру пустой и неотапливаемой, особенно в морозную зиму и на длительный период времени, плохо - в квартирах сыреет, появляется плесень, а в доме могут замерзнуть водопроводные и канализационные трубы.

Марти советует квартирному товариществу начать с разговора с проблемным собственником, но и здесь могут возникнуть препятствия, ведь зачастую у товарищества может даже не быть контакта с собственником пустой квартиры: «Таким образом, члену правления товарищества приходится тратить немало времени, играя в сыщика, чтобы выяснить, кто несет ответственность за пустующую квартиру».

Если ничего другого не дает результатов, квартирное товарищество может пойти на крайнюю меру и принять решение об экспроприации квартиры на общем собрании.

«Однако это решение необходимо очень тщательно обдумать. За этим может последовать долгий и дорогостоящий судебный процесс», - заявил Марди.

Однако, по мнению Марди, каждый собственник квартиры должен быть заинтересован в том, чтобы дом был в порядке, функционировала администрация и обслуживание.

«Некоторые люди думают, что если они проживут в своей квартире всего несколько месяцев, то расходы, понесенные в остальное время, на них не распространяются. В то же время ухоженный и функционирующий дом отвечает интересам всех», - сказал он.