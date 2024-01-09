Исследование: эстонские потребители по-прежнему хорошо осведомлены о своих правах

«Результаты последнего исследования подтверждают, что эстонские потребители осведомлены о своих правах и располагают достаточной информацией для разумного выбора товаров и услуг. Заметно, что и предприятия также придают большое значение правам потребителей, так как подавляющее большинство респондентов подтвердили, что в случае возникновения проблем или жалоб они находили решение в сотрудничестве с продавцом товаров или услуг», - прокомментировала Кристи Тальвинг, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Результаты опроса, проведенного в 2023 году, показывают, что 87% респондентов знают о своих правах в роли потребителя и 85% респондентов знают, куда обращаться в случае нарушения их прав. Потребители ценят экологически чистое производство и долгий срок службы товаров, приоритет отдается не новым товарам, а скорее ремонту существующих, люди также обращают внимание на доступность запасных частей.

В 2023 году, как и в предыдущие годы, потребители предпочитают ознакомиться с пунктами договоров и условий продажи до подписания бумаг. Хотя тексты и условия потребительских контрактов (электричество, газ, телекоммуникации, вывоз мусора) понятны и однозначны лишь для четверти респондентов (23%), удовлетворенность оператором мобильной связи высказали 90% опрощенных. Услугами домашней связи довольны 88% респондентов.