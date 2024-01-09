Рыбак на тракторе провалился под лед

В 16:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что в порту Орьяку человек, отправившийся на тракторе проверять сети, провалился под лед. Он смог сам выбраться из трактора, но не мог выбраться из проруби.

Рыбаку удалось достать из кармана телефон и позвонить брату, который приехал на вездеходе UTV с тросом и вытащил мужчину, пробывшего в воде около десяти минут. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, рыбака уже доставили в теплое помещение, где он дожидался скорой помощи. Скорая помощь отвезла его в больницу.