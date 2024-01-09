Пострадал выпрыгнувший из горящей квартиры через окно человек

В 1:47 в центр тревоги поступило сообщение, что на хуторе Келлукезе в деревне Кабина волости Луунья горит двухэтажный жилой дом. О пожаре сообщил мужчина, выбравшийся через окно первого этажа, рассказала пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

О пожаре также сигнализировал установленный в доме дымовой датчик. Скорая помощь занялась мужчиной, который повредил ногу.

Спасатели локализовали пожар к 2:15 и потушили его к 2:37.

Пожар начался на первом этаже, но пострадали оба этажа дома. По первоначальным данным, возгорание началось из-за аварии электрического радиатора.