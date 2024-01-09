Южная Корея приняла закон, запрещающий разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу

Депутаты Национального собрания Республики Корея одобрили законопроект, запрещающий разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу, пишет «Медуза» со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».
Как пишет The Korea Times, законопроект поддержали 208 депутатов, еще два парламентария воздержались. Теперь документ должен подписать президент.
Предполагается, что запрет на убой, разведение и продажу собачьего мяса для потребления человеком вступит в силу в 2027 году. По данным «Ренхап», за нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере до 30 миллионов вон (около 20 тысяч евро), а также тюремные сроки. Так, за разведение собак с целью употребления их мяса в пищу будет грозить до двух лет, а за убой - до трех лишения свободы.
До тех пор в стране будет действовать трехлетний льготный период, во время которого наказания не будут применяться, а люди и предприятия, работающие в этой индустрии, смогут получить поддержку со стороны государства, при условии предоставления местным властям плана поэтапного отказа от собачьего мяса.
По данным государственной статистики, в Южной Корее существует около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.
Идея запрета собачьего мяса обсуждается в Южной Корее в течение последних нескольких лет. В декабре 2023 года аналитический центр Animal Welfare Awareness, Research and Education, базирующийся в Сеуле, провел опрос, в котором приняли участие две тысячи человек. Более 94% респондентов заявили, что не ели мясо собак в течение года, а еще около 93% заявили, что не намерены делать это в будущем. Кроме того, более 82% респондентов поддержали законодательный запрет на разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу.