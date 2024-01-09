Южная Корея приняла закон, запрещающий разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу

Как пишет The Korea Times, законопроект поддержали 208 депутатов, еще два парламентария воздержались. Теперь документ должен подписать президент.

Предполагается, что запрет на убой, разведение и продажу собачьего мяса для потребления человеком вступит в силу в 2027 году. По данным «Ренхап», за нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере до 30 миллионов вон (около 20 тысяч евро), а также тюремные сроки. Так, за разведение собак с целью употребления их мяса в пищу будет грозить до двух лет, а за убой - до трех лишения свободы.

До тех пор в стране будет действовать трехлетний льготный период, во время которого наказания не будут применяться, а люди и предприятия, работающие в этой индустрии, смогут получить поддержку со стороны государства, при условии предоставления местным властям плана поэтапного отказа от собачьего мяса.

По данным государственной статистики, в Южной Корее существует около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.

Идея запрета собачьего мяса обсуждается в Южной Корее в течение последних нескольких лет. В декабре 2023 года аналитический центр Animal Welfare Awareness, Research and Education, базирующийся в Сеуле, провел опрос, в котором приняли участие две тысячи человек. Более 94% респондентов заявили, что не ели мясо собак в течение года, а еще около 93% заявили, что не намерены делать это в будущем. Кроме того, более 82% респондентов поддержали законодательный запрет на разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу.