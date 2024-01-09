Интерес к увеличению взносов во вторую пенсионную ступень высок

«Действующая схема 2+4 для второй пенсионной ступени, при которой люди отчисляют 2% от своей зарплаты, а государство добавляет еще 4%, теперь значительно улучшена. С января этого года можно будет увеличить свои взносы в фонд до 4 или 6% от брутто-зарплаты, сохранив при этом государственный взнос в размере 4 %», - объясняет руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.

Более 2000 человек уже подали заявления на увеличение взносов со следующего года, многие из них выбрали максимальную ставку в 6% в качестве своего будущего взноса во вторую ступень. «Нынешняя накопительная система 2+4 позволяет создать дополнительный денежный буфер для выхода на пенсию, но если отчислять взносы, например, в течение 45 лет, то пенсия составит всего 40% от последней зарплаты, что очень мало. Увеличение собственных взносов до 4 или 6% позволит получить гораздо более надёжную пенсию в долгосрочной перспективе», - добавила Пейк.

Если взять пример среднего будущего пенсионера в Эстонии с зарплатой брутто в 1800 евро, то в настоящее время он ежемесячно отчисляет 108 евро во вторую ступень. Из них 36 евро, или 2%, - это его собственный вклад, а 72 евро, или 4%, отчисляет государство. Если этот человек решит увеличить свои взносы до 6%, то ежемесячно во вторую ступень будет отчисляться 180 евро или 108 евро от его брутто-зарплаты плюс 72 евро, которые платит государство.

«Одна вещь, которой часто уделяется незаслуженно мало внимания, это налоговые льготы для второй ступени. Взносы по второй ступени фактически освобождены от подоходного налога, что позволяет сразу же переводить всю сумму в пенсионный фонд и наращивать сложные проценты», - говорит Пейк.

Для увеличения взноса требуется всего несколько минут работы в интернет-банке. Заявления, поданные до конца ноября, будут действительны с января следующего года. При желании размер взноса можно менять раз в год. Статистика основана на данных Swedbank.