Власти Швеции призвали граждан готовиться к тому, что может начаться война

«Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может начаться война», - сказал министр, отметив, что не пытается напугать шведов.

В своей речи министр заявил, что мир - это не «неизменная константа», даже в Швеции, несмотря на то, что это традиционно мирная страна. Булин призвал всех шведов помочь в создании тотальной обороны Швеции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане должны «на индивидуальном уровне подготовить себя морально» к войне. «Все серьезно и может стать еще хуже - даже для нас», - добавил Бюден.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое российские власти называли в том числе ответом на расширение НАТО, Швеция и Финляндия, до этого придерживавшиеся политики нейтралитета, подали заявки на вступление в альянс.

В апреле 2023 года Финляндия стала членом НАТО, когда Швеция вступит в альянс, пока неизвестно. Против ее членства долго выступала Турция, но в июле пообещала одобрить заявку страны. Пока парламент Турции не принимал решения по этому вопросу.