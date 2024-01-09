Поиск агентов и диверсантов. Почему страны Балтии отгораживаются от России

Под подозрение, по словам Кажоциньша, могут попасть совершенно все – в том числе украинские беженцы, российские либералы и журналисты.

«Разумеется, российские спецслужбы пытаются внедрить своих людей в эти группы. Поэтому их тщательно проверяют, если проверка пройдена – все ок», – говорит он Би-би-си.

Необходимость тщательной проверки – это та причина, по которой страны Балтии почти полностью закрыли границу с Россией и Беларусью еще в начале войны. И Служба госбезопасности, которая проводит эти проверки, и Погранохрана Латвии, которая идентифицирует людей на границе, находятся в структуре МВД. На момент принятия этих решений министерством руководила Мария Голубева.

По ее словам, соображения нацбезопасности были центральным элементом во время принятия этих решений. Речь идет как о реальных угрозах, так и о запросе общества – политики хотели показать избирателям, что об их безопасности заботятся.

«Когда у вас есть ограниченное количество людей, бэкграунд которых необходимо проверять, вам легче прийти к каким-то выводам, чем в случае неограниченного количества людей, чей бэкграунд вы чисто физически не можете проверить, потому что их слишком много», – рассказала Голубева Би-би-си.

По ее словам, такой подход вполне обоснован, поскольку странам Балтии нужно понимать, не «работает ли на структуры» каждый конкретный россиянин или белорус: «Гибридные угрозы со стороны как России, так и Белоруссии – это часть, скажем так, ежедневной жизни стран, граничащих с этими государствами».

Такой же частью жизни этих стран в ближайшее время останутся подозрения и крайне внимательное отношение ко всем, кто въезжает с востока – вне зависимости от того, чем закончатся расследования аварий на критической инфраструктуре.