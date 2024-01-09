Знаменитая лыжница рассказала о жизни после трагического происшествия

В мае прошлого года ее муж – альпинист Каспер Текели попал в швейцарских Альпах под лавину и погиб. Ковальчик в 40 лет стала вдовой, их родившийся в 2021 году сын остался без отца.

В интервью NRK двукратная олимпийская чемпионка рассказала, что так и не вернулась на работу после смерти мужа.

«Мы путешествуем, катаемся на лыжах и ходим в походы в горы. Я борюсь за нормальную жизнь. Я стараюсь жить нормальной жизнью», - сказала она и добавила, что уже чувствует себя лучше.

Норвежка Марит Бьорген соболезнует бывшей конкурентке.

«Мне стало очень больно, когда я услышала о произошедшем. Я думаю и о Юстине, и о ее сыне – они потеряли отца и безопасную среду. Жизнь может кардинально измениться за один момент», — сказала Бьёрген, мать двоих детей.

На прошлой неделе Бьёрген и Ковальчик должны были провести специальную гонку в рамках «Тур де Ски», но норвежка заболела.