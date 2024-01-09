В Ида-Вирумаа ищут 47-летнего Дмитрия: он может передвигаться на красной машине

У пропавшего есть с собой телефон, но он не отвечает на звонки. Он может передвигаться на красном автомобиле Toyota Corolla с регистрационным номером 070AZR.

Дмитрий высокого роста, среднего телосложения, он носит очки. Уходя из дома, он был одет в серую зимнюю куртку, черные джинсы, сапоги и шапку.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину, сообщить об этом по номеру 122 или 54520722.