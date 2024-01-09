В Ида-Вирумаа ищут 47-летнего Дмитрия: он может передвигаться на красной машине

Вчера обеспокоенные родственники сообщили, что 6 января около 17:00 из дома в Ахтмеской части Кохтла-Ярве ушел 47-летний Дмитрий. Полицейские проверили всевозможные места, но до сих пор его местонахождение неизвестно.
У пропавшего есть с собой телефон, но он не отвечает на звонки. Он может передвигаться на красном автомобиле Toyota Corolla с регистрационным номером 070AZR.
Дмитрий высокого роста, среднего телосложения, он носит очки. Уходя из дома, он был одет в серую зимнюю куртку, черные джинсы, сапоги и шапку.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину, сообщить об этом по номеру 122 или 54520722.