Эксперт: сохранение русскоязычной системы образования было провалом

«Самое меньшее, что следует сделать немедленно, – это обеспечить, чтобы со следующей осени на деньги налогоплательщиков в детских садах не открылось ни одной новой русскоязычной группы», – заявила она.

«Сохранение русскоязычной системы образования, включая детские сады, было, на мой взгляд, самым большим провалом эстонского государства. Тем самым мы подвели тех молодых людей, которые, доверяя политике государства, учились в русскоязычных школах и верили, что так они смогут успешно справляться в эстонском обществе. Мы сами воспитали поколения, у которых нет причин ассоциировать себя с эстоноязычным обществом, – считает она.