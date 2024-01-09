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В Исландии планируют пробурить дыру в «сердце Земли»

rus.postimees.ee
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Извергающийся вулкан. Иллюстративное фото.
Извергающийся вулкан. Иллюстративное фото. Фото: buyung_Kunt/Shutterstock

Ученые из Исландии начали амбициозный проект - пробурить отверстие в земной коре, чтобы достичь магматической камеры. В случае успеха это может привести не только к первому прямому обнаружению океанов магмы, находящихся на глубине нескольких километров под землей, но и к революции в области геотермальной энергии. Это будет первая попытка достичь сердца Земли. Потенциальной наградой может стать «неограниченная энергия».

Учитывая, насколько важна магма для понимания геологии Земли, ее обнаружение является невероятно редким достижением. Получение прямых и точных данных о магме - еще большая редкость. До сих пор никто даже не пытался пробуриться прямо в магматическую камеру.

Вулканолог Джон Эйхельбергер объяснил New Scientist: «Вы никогда не смогли бы предложить пробурить магму. Люди бы высмеяли вас и сказали, что вы провоцируете извержение вулкана. К тому же, найти ее невозможно».

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