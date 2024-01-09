В Исландии планируют пробурить дыру в «сердце Земли»

Ученые из Исландии начали амбициозный проект - пробурить отверстие в земной коре, чтобы достичь магматической камеры. В случае успеха это может привести не только к первому прямому обнаружению океанов магмы, находящихся на глубине нескольких километров под землей, но и к революции в области геотермальной энергии. Это будет первая попытка достичь сердца Земли. Потенциальной наградой может стать «неограниченная энергия».