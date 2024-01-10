Какие свалки из новогодних ёлок легальные, а какие вне закона, Rus.Postimees рассказали в мэрии Таллинна, напомнив о штрафах за неправильную утилизацию радости, которая стала мусором.
Кладбища из новогодних ёлок растут по всему Таллинну
Через неделю после своих хозяев на новогодние улицы Таллинна постепенно посыпались и ёлочки. Те, которые нарядные на праздник приходили. Свалки из недавно живых и молодых, а теперь мертвых и частично облысевших зеленых деревьев появляются по всему Таллинну.
Одну из таких куч, которая издалека похожа то ли на «пионерский костер», то ли на заготовку для огненного веселья Янова дня, читатель Rus.Postimees заметил еще 7 января около жилой пятиэтажки на улице Юхана Сютисте в Мустамяэ. Никаких указателей около этой кучи из ёлок не было. А в случае поджога сухой хвои риски для хвои живой более чем очевидны. Ёлки сваливали прямо к одной из сосен, которые высажены вдоль фасада многоквартирного дома.
8 января дотошный читатель перепроверил этот новогодний привет в публичном пространстве. Стихийный ёлкомогильник стал еще больше, но доказательств своего легального статуса так и не обрел. Никаких указателей там так и не появилось.
При этом в Таллинне уже много лет мэрией организована сеть сбора новогодних ёлок. Однако в прежних списках с местами для складирования «деревянных трупиков» адреса на улице J. Sütiste не оказалось.
В Департаменте полиции и погранохраны за деталями о том, кто контролирует места таких свалок и какие санкции предусмотрены для нарушителей, перенаправили в мэрию. А в мэрии уточнили список актуальных на 2024 год адресов этих временных ёлко-могильников.
Полный список адресов пунктов складирования новогодних ёлок в 2024 году доступен здесь.
Возбудившая очевидцев кучка на улице J. Sütiste оказалась почти легальной. Ее место скрыто за туманной подсказкой – «зеленая зона между Sütiste tee 24 и 28». И действительно, корреспондент Rus.Postimees нашел на том же заснеженном газоне, но в сотне метров от первой кучи, еще одну, но уже с табличкой.
Однако можно ли с точки зрения пожарной безопасности сваливать ёлки прямо на живые хвойные деревья, по-прежнему осталось невыясненным. На сайте мэрии этот момент не уточняется.
Несанкционированная свалка при этом осталась на своем месте.
Всего в этом сезоне в Таллинне открыто 86 пунктов экологичного сбора рождественских ёлок, которыми успеют воспользоваться все, исключая фанатов жить с засохшей ёлкой до весны. Ёлко-могильники будут работать вплоть до 31 января, уточнили Rus.Postimees в мэрии.
«Сдаваемые натуральные ёлки нельзя упаковывать в полиэтилен, также необходимо удалить с них все украшения из пластика, текстиля и других материалов. Искусственные ёлки и новогодние украшения можно передать в центры вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Электрические гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов», - сказано в специальном сообщении.
Судя по фотографиям той самой кучки из ёлок на J. Sütiste, далеко не все владельцы ёлок в курсе запрета на выбрасывание ёлок с украшениями и в упаковке.
«В Таллинне требования указаны в предписании об обращении с отходами. Согласно предписанию, складировать отходы в неположенном месте запрещено. Надзор за исполнением требований по обращению с отходами осуществляет департамент муниципальной полиции, в случае нарушений составляются соответствующие предписания, применяется субститутивное исполнение и принудительное денежное взыскание», - ответили в мэрии на наши вопросы о рисках для нарушителей правил утилизации любого мусора, в том числе новогодних ёлок.
На данный момент неправильно выброшенная ёлочка может обойтись в половину средней таллиннской зарплаты.
«При нарушении требований по обращению с отходами может последовать наказание в соответствии с Законом об отходах. В соответствии с Законом об отходах, физическое лицо, нарушившее требования по обращению с отходами, может получить штраф в размере до 200 штрафных единиц (одна штрафная единица составляет 4 евро, то есть 200 штрафных единиц составляют 800 евро - прим.ред.).
С учетом того, что многие ёлки горожане заготавливали сами, благодаря опции поиска легального места рубки по картам на сайте RMK с онлайн оплатой, которая, кстати, в разы ниже, чем у торговцев ёлками в городе (подсказка на будущий год), позволим себе подсказку еще на нынешний «новогодний» период.
Даже высохшая за праздничные дни ёлка остается способной порадовать. Автор этих строк сам практикует этот способ. Выходные раз в неделю бывают у каждого. А вот прогулки на свежем воздухе случаются не всегда. Совмещая полезное с приятным, можно вписать мертвую ёлочку в продолжение новогодней радости.
Для этого ёлка предварительно разбирается дома на максимально мелкие веточки, а ствол пилится на небольшие дрова. Далее все на том же сайте RMK находится подходящее легальное место для разведения костра и несколько часов выходного дня превращаются в лесное зимнее путешествие. Вместе с детьми и препарированной ёлочкой вся семья едет к узаконенному лесному очагу и устраивает там костер. Ёлка сгорает быстро, но радости и удовлетворения от такого способа утилизации оставляет много.
Главное - не забыть все необходимое, чтобы не замерзнуть до и после этого финального рождественско-новогоднего огонька.
Обновление в 16:45 10 января:
Уже после публикации в редакцию поступил комментарий от управы района Мустамяэ.
Официальный пункт сбора рождественских елок, организованный районом Мустамяэ, находится по адресу Sütiste tee 28. Это традиция, которую мы заложили много лет назад: район организует вывоз елей на ТЭЦ. А перед вывозом с елей снимают пластиковую упаковку. В этом году таких мест в районе 15, и мы будем собирать ели до 21 января, а потом, в течение недели, ели соберут, отсортируют мусор и вывезут на утилизацию», - пояснила главный специалист по связям с общественностью управы Мустамяэ Мари Торга.
Представительница администрации утверждает, что жители района «хорошо знают, куда можно отнести елки», а за порядком следят ежедневно.
«Мы ежедневно контролируем порядок на улице Sütiste tee 28 и во всех других пунктах сбора. За нарушением общественного порядка следит муниципальная полиция. Но сотрудники районной администрации также ежедневно проверяют ситуацию вокруг пунктов сбора елей. Спонтанное образование отходов в больших масштабах скорее осталось в прошлом, по крайней мере в Мустамяэ. Такое сейчас скорее не происходит, а если и происходит, то это вопрос единичных случаев», - добавила наша собеседница в районной управе.