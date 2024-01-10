Кладбища из новогодних ёлок растут по всему Таллинну

Несанкционированная свалка ёлок на улице Юхана Сютисте, 9 января 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

«В Таллинне требования указаны в предписании об обращении с отходами. Согласно предписанию, складировать отходы в неположенном месте запрещено. Надзор за исполнением требований по обращению с отходами осуществляет департамент муниципальной полиции, в случае нарушений составляются соответствующие предписания, применяется субститутивное исполнение и принудительное денежное взыскание», - ответили в мэрии на наши вопросы о рисках для нарушителей правил утилизации любого мусора, в том числе новогодних ёлок.

На данный момент неправильно выброшенная ёлочка может обойтись в половину средней таллиннской зарплаты.

«При нарушении требований по обращению с отходами может последовать наказание в соответствии с Законом об отходах. В соответствии с Законом об отходах, физическое лицо, нарушившее требования по обращению с отходами, может получить штраф в размере до 200 штрафных единиц (одна штрафная единица составляет 4 евро, то есть 200 штрафных единиц составляют 800 евро - прим.ред.).

С учетом того, что многие ёлки горожане заготавливали сами, благодаря опции поиска легального места рубки по картам на сайте RMK с онлайн оплатой, которая, кстати, в разы ниже, чем у торговцев ёлками в городе (подсказка на будущий год), позволим себе подсказку еще на нынешний «новогодний» период.