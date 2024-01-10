За неправильно выброшенную новогоднюю ёлку жителям Эстонии грозит 800 евро штрафа

Через неделю после своих хозяев на новогодние улицы Таллинна постепенно посыпались и ёлочки. Те, которые нарядные на праздник приходили. Свалки из недавно живых и молодых, а теперь мертвых и частично облысевших зеленых деревьев появляются по всему Таллинну.

Одну из таких куч, которая издалека похожа то ли на «пионерский костер», то ли на заготовку для огненного веселья Янова дня, читатель Rus.Postimees заметил еще 7 января около жилой пятиэтажки на улице Юхана Сютисте в Мустамяэ. Никаких указателей около этой кучи из ёлок не было. А в случае поджога сухой хвои риски для хвои живой более чем очевидны. Ёлки сваливали прямо к одной из сосен, которые высажены вдоль фасада многоквартирного дома.

Свалка ёлок около магазина на улице Юхана Сютисте, Таллинн, 7 января 2024 года. Фото: Читатель Rus.Postimees

8 января дотошный читатель перепроверил этот новогодний привет в публичном пространстве. Он стал еще больше, но доказательств своего легального статуса так и не обрел. Никаких указателей там так и не появилось.

Свалка ёлок около магазина на улице Юхана Сютисте, Таллинн, 8 января 2024 года. Фото: Читатель Rus.Postimees

При этом в Таллинне уже много лет мэрией организована сеть сбора новогодних ёлок. Однако в прежних списках с местами для складирования «деревянных трупиков» адреса на улице J. Sütiste не оказалось.