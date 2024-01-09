На домашний этап Кубка мира ожидается рекордное количество участников

Менее чем через месяц в Отепя соберутся сильнейшие двоеборцы мира – с 9 по 11 февраля здесь состоится этап Кубка мира по лыжному двоеборью. По состоянию на понедельник в списках значится 82 спортсмена из 14 стран.
Среди зарегистрировавшихся участников в первую очередь обращают на себя внимание сильнейшие сборные Финляндии, Норвегии, Германии и Австрии – они привезут в Отепя своих лучших спортсменов. Норвегию представят семь лыжников, Австрию и Германию по восемь, от Японии и Финляндии выступят пять спортсменов.
Публику на выходных будет ожидать очень захватывающее зрелище, поскольку конкуренция среди спортсменов очень высока. Впервые в Отепя приедут и спортсмены из Швейцарии.
Председатель оргкомитета этапа Кубка мира в Отепя Аго Марквардт отметил, что, поскольку сюда ожидаются все сильнейшие спортсмены, в Отепя состоится соревнование высочайшего уровня.
«Подготовка идет по плану, нам очень приятно принимать такое большое количество спортсменов мирового уровня», - сказал он.
Соревнования станут настоящим праздником для публики именно из-за разных форматов, ведь в планах как захватывающий общий старт, так и индивидуальное состязание по системе Гундерсена. Кроме того, зрители смогут делать ставки, участвовать в различных развлекательных мероприятиях, которые предусмотрены также и для детворы.