На домашний этап Кубка мира ожидается рекордное количество участников

Среди зарегистрировавшихся участников в первую очередь обращают на себя внимание сильнейшие сборные Финляндии, Норвегии, Германии и Австрии – они привезут в Отепя своих лучших спортсменов. Норвегию представят семь лыжников, Австрию и Германию по восемь, от Японии и Финляндии выступят пять спортсменов.

Публику на выходных будет ожидать очень захватывающее зрелище, поскольку конкуренция среди спортсменов очень высока. Впервые в Отепя приедут и спортсмены из Швейцарии.

Председатель оргкомитета этапа Кубка мира в Отепя Аго Марквардт отметил, что, поскольку сюда ожидаются все сильнейшие спортсмены, в Отепя состоится соревнование высочайшего уровня.

«Подготовка идет по плану, нам очень приятно принимать такое большое количество спортсменов мирового уровня», - сказал он.

Соревнования станут настоящим праздником для публики именно из-за разных форматов, ведь в планах как захватывающий общий старт, так и индивидуальное состязание по системе Гундерсена. Кроме того, зрители смогут делать ставки, участвовать в различных развлекательных мероприятиях, которые предусмотрены также и для детворы.