В Эстонии ищут место для строительства промпарка по производству боеприпасов

Цель проекта - развитие в Эстонии индустриального парка оборонного назначения, что даст возможность предприятиям оборонной промышленности наладить производство боеприпасов в Эстонии. «Мощности по производству боеприпасов в Европе все еще не на том уровне, который должен быть, учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью и войну в Украине. Мы, со своей стороны, хотим создать предпосылки для того, чтобы производство боеприпасов было возможно и в Эстонии, и, как наши Силы обороны, так и союзники смогли покупать произведенные в Эстонии боеприпасы», - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Подыскивается подходящее место для оборонного индустриального парка, а право на строительство определяется специальным государственным планированием. «Сегодня был проведен предварительный анализ, и среди кандидатов остались четыре территории в трех муниципалитетах: в волости Ляэне-Нигула, в волости Люганузе и в городе Пярну. В Пярнуском самоуправлении зона планирования расположена на территории прилегающих районов Аудру и Тыстамаа», - пояснил специальный советник по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп.

Кроме того, Министерство обороны планирует изучить возможности и целесообразность производства взрывчатых веществ в Эстонии. «Производство взрывчатых веществ - это, по сути, химическая промышленность, для нее, вероятно, требуется гораздо больше ресурсов, чем для производства боеприпасов, например, больше воды и энергии. В Европе существует серьезная нехватка мощностей по производству взрывчатых веществ. Если технико-экономическое обоснование покажет, что это экономически и технологически осуществимо, то мы сможем найти место и для завода по производству взрывчатых веществ в процессе государственного специального планирования, но это место не обязательно должно находиться в том же месте, что и производство боеприпасов», - сказал Сирп.

Промышленный парк планируется с учетом потребностей производства боеприпасов, государство разработает необходимую базовую инфраструктуру, пришедшие же в промпарк компании смогут построить собственные логистические объекты. Парк позволит производить боеприпасы малого, среднего и крупного калибра. Целью Министерства обороны является разработка специального государственного плана на основе решения о предварительном выборе места. Планирование и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду, по имеющимся оценкам, займут полтора года, после чего может начаться строительство объектов парка. Первое производство может быть запущено через 2,5 года.

«Мы сотрудничаем с местными органами власти и со всеми другими сторонами в поиске наиболее подходящего места», - сказал Сирп.