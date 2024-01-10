Украинский политолог: Орбан взял Украину в заложники

Поэтому Орбан как раз больше всего не заинтересован, чтобы Киев с Будапештом не разговаривал, не предлагал решение вопросов, не урегулировал законодательство о нацменьшинствах. То есть, вот этот нарратив в украинской экспертной среде о том, что с венграми не надо договариваться, они агенты Путина и так далее… это то, чего Виктор Орбан хочет.

Он разыгрывает карту нацменьшинств с 2017 года и, вы поймите правильно, это важный вопрос. Почему Словакия и Румыния в свое время должны были это пройти и адаптировать свое законодательство в вопросах нацменьшинств под европейские стандарты, а Украина, мол, нет... Потому что Орбан плохой?

То, как действует украинская сторона с августа этого года, когда мы стали говорить с Венгрией на всех уровнях - от министра до президента. Как по мне, это правильный подход, который и дал результат на саммите ЕС 14-15 декабря.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Фото: AFP

Кроме того, это критерии Евросоюза, мы хотим быть частью клуба, и мы не можем со своими правилами идти в чужой клуб. И, посмотрите, это же не только в отношении Украины. Швеция, например, по линии НАТО, та же история, Болгария и Румыния - та же история, но там уже не Венгрия, там - Австрия. То есть, это все европейская политика и мы должны ее понимать.