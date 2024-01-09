СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ⟩ Продажи новых автомобилей значительно выросли по сравнению с прошлым годом

Однако прошлогодний результат оказался ниже уровня 2019 года, когда было продано 26 589 новых автомобилей, сообщила ассоциация.

Из всех новых легковых автомобилей, проданных в 2023 году, на электромобили пришлось 6,3%, а на гибридные автомобили - 42,2%. Доля бензиновых автомобилей составила 38,8%, а доля дизельных автомобилей снизилась до 12,4%. Внедорожники среднего размера и небольшие автомобили среднего класса были самыми популярными сегментами - 31,2 процента и 20,6 процента соответственно.

«Рост продаж легковых автомобилей на 11,7% указывает на то, что кризис поставок 2022 года миновал. Отрадно отметить, что продажи гибридных автомобилей постоянно растут и ежегодный рост составляет 34,2%. Снижение продаж коммерческого транспорта отражает ситуацию в транспортном секторе и бизнесе в целом. По сравнению с 2022 годом больше всего снизились продажи автобусов категории М3 и фургонов грузоподъемностью до 3,5 тонны», - заявил генеральный директор AMTEL Меэлис Теллискиви.

Самым успешным автомобильным брендом в 2023 году стала Toyota, продавшая 4208 автомобилей, за ней следовала Škoda с 3345 автомобилями и Audi с 2523 автомобилями. Первые два места самых популярных моделей заняли Toyota RAV4 (1311 автомобилей) и Corolla (1150 автомобилей). Третье место заняла Škoda Octavia с 1047 проданными автомобилями.

На рынке коммерческого транспорта серьезных изменений в объемах продаж не произошло: в 2023 году новых коммерческих автомобилей было продано на 0,6 процента меньше, чем в прошлом году. Toyota также заняла первое место в рейтинге коммерческих автомобилей с 1000 проданными автомобилями, за ней следуют Renault с 733 автомобилями и Peugeot с 490 автомобилями. В сегменте грузовых автомобилей наиболее успешными были Scania с 354 автомобилями и Volvo с 245 автомобилями.