В Эстонии родилась первая тройня в этом году

Три мальчика появились на свет с помощью кесарева сечения на 33-й неделе беременности. По словам доктора Фреда Кирса, заведующего родильным отделением клиникума, во время наблюдения за беременностью стало ясно, что шейка матки не выдерживает нагрузки трех плодов. Поэтому в середине беременности был наложен поддерживающий шов, что помогло выносить беременность до конца.

Братья Реми, Рико и Ральф, родившиеся с разницей ровно в одну минуту, в настоящее время находятся вместе с матерью и отцом в неонатологическом отделении клиникума.

Рождение тройни - особое событие в клиникуме Тартуского университете. Например, в 2023 году на свет там появилось 27 пар двойняшек, а вот тройня в предыдущий раз родилась там в 2022 году.