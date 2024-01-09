ЦАХАЛ обнаружил подземный завод ХАМАС по производству ракет

На подземном заводе производились снаряды дальностью полета около 100 км, туннели залегали на глубине до 30 метров, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в понедельник, 8 января.

Ранее представители израильской армии показывали журналистам оружейные заводы и туннели на палестинской территории, которые ХАМАС использует в военных целях. Мнимые цементные заводы и другие промышленные объекты на самом деле использовались для производства ракет и гранат, которые хранились в глубоких шахтах, сообщили представители ЦАХАЛ во время пресс-тура в поселении беженцев Эль-Бурейдж к югу от города Газа. Кроме того, израильские военные взяли под свой контроль штаб-квартиру подразделения ХАМАС «Эль-Бурейдж».

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.