На парковке Lasnamäe Centrum женщин будет ждать маммографический автобус, бесплатное обследование на рак молочной железы можно будет пройти с понедельника по пятницу на следующей неделе.
Скрининг рака молочной железы организуют AS Mammogaraf и Касса здоровья. На обследование приглашаются женщины 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 и 1974 годов рождения.
«Начните год с уверенности в своем здоровье. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью и приглашаю всех сделать то же самое», - отметила руководитель торгового центра Теана Башкирцева. Автобус для маммографического обследования у Lasnamäe Centrum уже четвертый год дает возможность принять участие в обследовании.
Обследование на рак молочной железы бесплатное, прием будет проходить с 15 по 19 января по предварительной регистрации. Для регистрации нужно позвонить по телефону 627 4470.