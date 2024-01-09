На парковке Lasnamäe Centrum женщин будет ждать маммографический автобус

«Начните год с уверенности в своем здоровье. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью и приглашаю всех сделать то же самое», - отметила руководитель торгового центра Теана Башкирцева. Автобус для маммографического обследования у Lasnamäe Centrum уже четвертый год дает возможность принять участие в обследовании.